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郵務士會將包裹轉送至鄰近「i郵箱」或郵局，供後續自取。



「全+郵宅配」可寄送長、寬、高合計105公分以內的常溫包裹，配送時間約3至5個工作天，適合寄件時效較有彈性的民眾，以及C2C微型賣家日常出貨使用。



寄件方式也相當簡單，只要到全家門市透過FamiPort機台輸入寄、收件人資料、列印寄件單，再將包裹交給店員，即可完成寄件，後續由郵務士配送至指定地址。歡慶新服務上線，即日起至7月31日，全家會員使用「全+郵宅配」寄件，即可獲贈茶葉蛋1顆，數量有限、送完為止。



▲「全+郵」服務，主打24小時都能到全家寄件，同樣是由郵差幫你配送到家。（圖／記者鍾怡婷攝） 跨界合作搶物流商機 全家拚包裹量成長2成



中華郵政郵務處處長柯清長表示，中華郵政全台共有約1300處郵局據點，但僅部分郵局周六營業，為滿足民眾夜間及假日寄件需求，因此攜手全家合作，補足時間與通路限制。透過郵差配送到家，若收件人不在，也可轉投至全台逾3600處郵局及i郵箱，讓民眾可依自身時間彈性領取包裹。



全家便利商店數位金融部部長劉東豪表示，近年台灣網購市場快速成長，包裹總量10年內增加7億件、增幅超過7成，其中以宅配快遞包裹（含店取）成長最多。此次推出「全+郵宅配」，希望滿足消費者更多元的寄件需求，也看好能吸引中小型賣家使用，預估可帶動全家整體包裹量成長約2成，目標使用郵局寄件量每月達2萬件。



▲「全家」再攻宅配商機，今日宣佈與中華郵政跨界物流策略聯盟，攜手推出全新宅配服務。（圖／記者鍾怡婷攝） 7-11布局全台物流網 寄取服務突破上億件



7-11近年也持續布局物流市場，目前全台逾7300家門市提供交貨便、賣貨便、郵局便利包、黑貓宅急便等多元寄取件服務，並與黑貓宅急便合作推出「宅轉店」配送模式，國際快遞則提供DHL及FedEx便利寄服務，全年門市寄取件量已突破上億件。



也看準團購及社區交易需求，推出「同店寄取」服務，賣家可就近到門市寄件，買家則可選擇鄰近門市取貨，省去雙方面交、約時間的麻煩。常溫寄取每件20元，冷藏、冷凍寄取45元。



「同店寄取」除了適用於團購交易，也能當作臨時寄物服務，例如家中冰箱放不下需短暫寄放冷藏、冷凍商品，或民眾逛街時想暫時寄放隨身物品，都可利用該服務，提升門市物流與生活服務功能。





中華郵政寄件服務大升級！過去受限於郵局六日、夜間沒有營業的限制，到郵局寄取件僅能在工作日的白天，不過，且，若收件人不在家，還可轉送郵局或i郵箱。即起至7月31日前，歡慶新服務上線，寄件就送免費茶葉蛋。全家「全+郵宅配」新服務，亮點包括，鎖定現行宅配市場偏鄉、廣域配送的服務缺口，寄件均一價89元（原價145元），不論離島或偏鄉同價；改善郵局假日、晚間休息的痛點，24小時都可到全家寄件，且若民眾不在家無法收件，