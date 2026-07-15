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▲小亭小時候全家福。（圖／兒福聯盟提供）

▲小亭姊姊結婚時，媽媽抱著爸爸的警察帽子出席。（圖／兒福聯盟提供）

▲多年來的陪伴，兒盟社工與小亭一家人已成為朋友關係。（圖／兒福聯盟提供）

風災那年我剛要國一升國二，那時因為爸爸當警察的關係，我們全家住在台東太麻里的警察宿舍裡。他曾經接獲民眾報案，說家裡有人抱著瓦斯桶要輕生。爸爸跟同事到現場排除狀況，我覺得他好勇敢。莫拉克風災來臨的那天凌晨，爸爸接到特勤通知要出任務。天快亮時，家裡響起一陣敲門聲，有人來通知說爸爸失聯、無線電聯繫不上。那時風雨已經非常非常大，當下想說「可能等一下就聯繫到了」、「等一下就找到人了」，我仍存有一絲希望。但時間一分一秒過去，半小時、一小時、半天、一天、兩天、三天……直升機都派出去搜救，就是找不到。最後只有找到警車，但我爸爸跟另一位警員，兩個人都找不到。當下從「不接受」到後來「接受」，發現……哇，原來爸爸真的因為要去救人，就失去生命了。我們往好的方面去想，就是入土為安。因為畢竟大量的泥水夾帶沙石，從山上傾瀉而下。找不到也好，就是放寬心。也許找到了也不好看，看了可能讓我們更傷心，可能斷手斷腳什麼的。所以我們其實有共識，並且接受事實。發生不幸之後，已經離婚的媽媽回來照顧我們三個孩子，接回恆春。那時轉學，環境改變，我要重新適應學校、適應老師，也重新適應媽媽的照顧。其實我在台東念書原本成績很好，都考前三名，因為爸爸離世，對我打擊很大，變得不愛讀書，成績也一落千丈。因為我自小父母離婚，對課業要求很高。我很努力念書，國小畢業上台領獎，爸爸抽空參加。我印象很深刻，他陪我一起領獎時對我說：「你讓爸爸很驕傲，爸爸陪你上來領獎，爸爸很高興。」國小畢業後又被爸爸接到台東一起生活，卻面臨這件事，爸爸走了，我就好像失去讀書的動力。不過即便回到故鄉，媽媽也必須面臨新的人生挑戰。我們跟著媽媽住阿嬤家，還有叔叔及其他成員，我們也到了發育的階段，媽媽認為應該要給我們自己的空間，於是讓阿嬤同意我們搬出去。回過頭想，媽媽這個決定是對的，我們有更多的空間與時間跟她相處。媽媽以前沒有上班賺錢，現在要養三個孩子，重新返回職場，剛好接棒阿嬤退休，在學校擔任廚房媽媽，至少是一份薪水。兒福聯盟很關心我們，定期邀請我們參加活動聚會。參加的過程中，從不認識到熟識，社工對我們的關心就像家人一樣，我也開始敞開心胸與社工分享心裡事。青少年那時候也會交男朋友，我還記得一次參加聚會跟他爭吵，社工就來關心，我就跟她說交男友的事，但我沒跟媽媽提過。因為父親因公殉職，自然很多人會來關心我。但他們卻問關於「撫卹金」、「18%」、或保險理賠金，甚至還會問：「那你領了多少錢？」「你姊姊弟弟阿嬤、你的後媽、你的媽媽有沒有拿到錢？」這些過度關心讓我很不舒服，卻很常發生。我沒有透露太多細節，反而跟他們說：「我寧可不要錢，只希望爸爸還活著！」高雄科學工藝博物館有個莫拉克風災展廳，我曾帶過孩子去認識這段歷史。我的大女兒國小二年級，慢慢看得懂這段悲劇，會問我「阿公被沖到哪裡？那他人呢？他就這樣子過世了嗎？那這些人都是去救他們的嗎？媽媽你那時候在哪裡？」我們就在展廳一起找答案，也讓他們認識有個偉大的阿公。我現在結婚、當媽媽，也是生了三個孩子，很能與過去、與我的父母和解，自己成為父母，更能體會當父母的不容易。身為三寶媽，孩子常問「你比較愛誰？」愛要分成三份，才想到原來那時父母的難處與無奈。我很幸運有社工的幫助，不知道那時爸媽有沒有這樣的人來幫助他們？