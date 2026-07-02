近年台灣旅客赴日熱潮持續延燒，在東京、大阪之外，距離近、飛行時間短的九州也快速竄升為熱門旅遊目的地。台灣民眾赴日本九州旅遊熱度持續攀升，也讓佐賀成為近年受惠地區之一，佐賀機場台北航線旅客數更創下歷史新高，顯示佐賀正逐漸受到台灣旅客青睞。
綜合日本經濟新聞、SAGA TV等日媒報導，台灣赴九州旅遊熱度近年明顯升溫。據九州運輸局統計，今年2月九州7縣外國旅客入境人數達45萬7221人，創下歷年同期新高。其中，台灣旅客達7萬5702人，較去年同期大增52%，不僅持續超越中國旅客，也成為九州最重要的海外客源市場之一。
分析指出，相較於東京、大阪等熱門城市，九州距離台灣較近，加上日圓貶值，不少台灣旅客將九州視為「像國內旅行一樣方便」的目的地。旅遊平台也觀察到，曾造訪東京、大阪的自由行旅客，近年開始將福岡、熊本等九州城市列為下一波旅遊選擇。
除了交通便利外，近年熊本因台灣積體電路製造設廠、日本職棒等話題，也提升台灣民眾對九州的關注度。九州觀光機構近年亦持續加強對台宣傳，並規劃吸引亞洲高端旅客前往體驗農業、美食等深度旅遊。
其中，位於九州西北部的佐賀縣也受惠於這波旅遊熱潮。根據佐賀縣公布的統計，2025年度佐賀機場旅客總數約64萬人，較前一年增加約4萬人，創下歷來第5高紀錄；國際線方面，台北航線旅客達4萬7355人，較前一年增加約1萬4000人，刷新開航以來最高紀錄，顯示台灣市場持續成長。
相較於鄰近的福岡，佐賀少了都會喧囂，擁有較悠閒的旅遊步調，近年也成為不少自駕旅客探索九州的新選擇。境內除了有以美肌之湯聞名的嬉野溫泉、歷史悠久的武雄溫泉，也有佐賀牛、呼子烏賊、竹崎蟹等在地美食，以及祐德稻荷神社、唐津城、肥前濱宿等知名景點，近年更積極結合自駕旅遊與深度體驗，希望吸引更多海外旅客停留。
在台灣旅遊需求增加之際，日本佐賀縣文化觀光聯盟也宣布，自7月1日至20日舉辦「下一站趣佐賀！送4天3夜雙人機加酒：拿出你的剪輯神作，變身佐賀特派員」短影音徵選活動，希望透過社群創作吸引更多台灣民眾認識佐賀。
主辦單位表示，即使沒有去過佐賀，只要曾在社群平台發布過旅遊Reels或Shorts，並完成指定報名流程，即可參加徵選。活動將選出2名「佐賀特派員」，贈送佐賀4天3夜雙人機票與住宿。
此外，佐賀縣也同步進駐旅遊規劃App，推出13條官方推薦旅遊路線，涵蓋自駕、美食、溫泉及蔬食友善等不同主題，方便旅客依照佐賀、福岡或熊本等不同機場進出，自由安排九州行程。
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分析指出，相較於東京、大阪等熱門城市，九州距離台灣較近，加上日圓貶值，不少台灣旅客將九州視為「像國內旅行一樣方便」的目的地。旅遊平台也觀察到，曾造訪東京、大阪的自由行旅客，近年開始將福岡、熊本等九州城市列為下一波旅遊選擇。
除了交通便利外，近年熊本因台灣積體電路製造設廠、日本職棒等話題，也提升台灣民眾對九州的關注度。九州觀光機構近年亦持續加強對台宣傳，並規劃吸引亞洲高端旅客前往體驗農業、美食等深度旅遊。
其中，位於九州西北部的佐賀縣也受惠於這波旅遊熱潮。根據佐賀縣公布的統計，2025年度佐賀機場旅客總數約64萬人，較前一年增加約4萬人，創下歷來第5高紀錄；國際線方面，台北航線旅客達4萬7355人，較前一年增加約1萬4000人，刷新開航以來最高紀錄，顯示台灣市場持續成長。
相較於鄰近的福岡，佐賀少了都會喧囂，擁有較悠閒的旅遊步調，近年也成為不少自駕旅客探索九州的新選擇。境內除了有以美肌之湯聞名的嬉野溫泉、歷史悠久的武雄溫泉，也有佐賀牛、呼子烏賊、竹崎蟹等在地美食，以及祐德稻荷神社、唐津城、肥前濱宿等知名景點，近年更積極結合自駕旅遊與深度體驗，希望吸引更多海外旅客停留。
主辦單位表示，即使沒有去過佐賀，只要曾在社群平台發布過旅遊Reels或Shorts，並完成指定報名流程，即可參加徵選。活動將選出2名「佐賀特派員」，贈送佐賀4天3夜雙人機票與住宿。
此外，佐賀縣也同步進駐旅遊規劃App，推出13條官方推薦旅遊路線，涵蓋自駕、美食、溫泉及蔬食友善等不同主題，方便旅客依照佐賀、福岡或熊本等不同機場進出，自由安排九州行程。