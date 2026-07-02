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▲九圓科技業務經理Penny表示，自去年8月導入「無包裝」後，整體包材與人力成本省逾3成。（圖／蝦皮購物提供）

被視為最需要層層保護的3C配件，如今卻成為電商「無包裝出貨」的代表案例之一。蝦皮購物「環保無包裝」上線至今已突破400萬用戶使用，成為賣家優化營運效率的實際工具。專營手機與穿戴裝置配件、並榮獲2025蝦皮金選獎「最佳夥伴賞」的九圓科技，導入無包裝出貨後，目前約8成訂單採用無包裝配送，損壞率不增反降，包材與人力成本合計節省超過30%，成為蝦皮推動無包裝政策下的代表案例。蝦皮購物表示，環保無包裝配送上線至今已有超過400萬用戶使用，是一項能同時照顧買家、賣家與物流端的策略。對買家而言，無包裝不只是環保選項，也省去拆箱、處理垃圾的時間，收貨後整理更簡便；對賣家而言，有助降低包材、人力與倉儲空間成本；對物流端，則能優化貨車裝載空間，貨車使用率提升約20%，商品也能更快送達買家手中。九圓科技自2019年起於蝦皮平台上架，主要販售手機配件、穿戴裝置配件等3C周邊商品，市面上常見的蘋果與Android品牌配件皆有。九圓科技業務經理Penny表示，最初得知蝦皮「無包裝」政策時，團隊並未立即導入，而是先花約一個月時間評估商品特性、出貨流程與可能風險，於去年8月正式加入。「一開始最擔心的是保護貼等商品會不會因為少了外層包材而增加損壞，但後來參考粉餅等易碎品的成功案例，加上我們商品本身體積小、原始外盒的保護性足夠，因此決定嘗試。」Penny表示，3C配件常被視為需要額外保護的商品類型，但導入後整體損壞率偏低，退貨流程也與過往無異，並未增加額外的作業負擔。真正讓九圓科技決定擴大導入無包裝的關鍵，在於營運效率的提升。Penny觀察，隨著賣場逐步開放無包裝服務，選擇無包裝配送的訂單比例也隨之提高，目前約8成訂單採用無包裝配送，反映買家對這種配送方式的接受度持續提升。訂單成長的同時，倉儲人力毋須同步擴編，加上紙箱、包材與包裝作業時間減少，整體成本節省超過30%。在營運效率提升的同時，賣場整體表現也同步成長。全面導入無包裝配送後，九圓科技賣場整體業績成長約40%，回購率同樣提升。Penny觀察，多數買家在評價中對「方便、不用再處理額外紙箱」給予正面回饋，也連帶提升對賣場服務的好感度。談到給其他賣家的建議，Penny認為，無包裝出貨的效益明確，但賣家不能只把它視為「少包一層紙箱」，而是需要重新檢視出貨動線與倉儲流程。「無包裝讓整體出貨流程變得更簡便，對賣家來說，省下來的不只是包材費用，也包含人力、時間與倉儲空間。」Penny表示，不同品類仍須依商品特性評估導入方式，但以九圓科技的經驗來看，無包裝出貨帶來的成本與效率效益相當明確，建議同業及早評估轉型。