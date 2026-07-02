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▲中山大學學士後醫學系學生在位於高雄長庚大學解剖教室進行解剖實作，在教師指導下精進人體解剖知識與臨床教育。（圖／高雄長庚提供）

高雄長庚紀念醫院與國立中山大學1日再度簽署合作契約書，由高雄長庚紀念醫院院長藍國忠與中山大學校長李志鵬代表簽署，象徵雙方合作關係邁入新里程。未來將持續整合學術研究與臨床醫療資源，在醫學生培育、臨床研究、智慧醫療、人工智慧（AI）應用、精準醫學及手術模擬訓練等領域深化合作，共同培育兼具人文關懷與科技素養的新世代醫療人才。高雄長庚紀念醫院為南臺灣重要醫學中心，擁有超過2,600張病床、81個專科及完整醫療次專科體系，具備豐富的教學、研究與臨床資源；自2022年9月3日雙方簽署合作備忘錄及建教合作契約書以來，共同推動醫學人才培育與教學發展，截至114學年度止，已招收84名公費學士後醫學系學生，且擁有堅強的教學陣容，現有專任教師11位及合聘教師74位，此外亦全力協助中山大學後醫系辦理TMAC（臺灣醫學院評鑑委員會）評鑑相關作業，展現雙方深化醫學教育之合作。未來將持續作為中山大學醫學院重要的臨床教學與研究場域。中山大學近年積極發展醫學教育與生醫科技，醫學院除導入國際醫學教育模式外，更結合校內人工智慧、半導體、資通訊、材料科學及生物醫學等跨領域研究能量，發展智慧醫療、數位健康及精準醫學等前瞻領域。透過與高雄長庚的合作，讓學術研究成果得以在臨床場域中驗證與應用，加速醫療創新落地。目前雙方已合作多項研究計畫，此外，雙方於2025年共同成立「解剖及手術模擬創新中心」，即設置於高雄長庚院區內，透過模擬環境反覆演練高風險手術及臨床操作，不僅有助提升醫療人員專業能力與病人安全，也讓醫學教育更貼近實際醫療需求，自中心啟用以來，已有63位學生參與相關課程與訓練。根據合作內容，未來高雄長庚將持續提供完善的臨床實習與教學環境，中山大學亦將聘任優秀主治醫師、醫事專業人員及研究人才擔任臨床教師，共同打造兼具臨床實務、研究創新與人文素養的醫學教育體系，培育引領未來醫療發展的新世代人才。