高雄長庚紀念醫院與國立中山大學1日再度簽署合作契約書，由高雄長庚紀念醫院院長藍國忠與中山大學校長李志鵬代表簽署，象徵雙方合作關係邁入新里程。未來將持續整合學術研究與臨床醫療資源，在醫學生培育、臨床研究、智慧醫療、人工智慧（AI）應用、精準醫學及手術模擬訓練等領域深化合作，共同培育兼具人文關懷與科技素養的新世代醫療人才。
高雄長庚紀念醫院為南臺灣重要醫學中心，擁有超過2,600張病床、81個專科及完整醫療次專科體系，具備豐富的教學、研究與臨床資源；自2022年9月3日雙方簽署合作備忘錄及建教合作契約書以來，共同推動醫學人才培育與教學發展，截至114學年度止，已招收84名公費學士後醫學系學生，且擁有堅強的教學陣容，現有專任教師11位及合聘教師74位，此外亦全力協助中山大學後醫系辦理TMAC（臺灣醫學院評鑑委員會）評鑑相關作業，展現雙方深化醫學教育之合作。未來將持續作為中山大學醫學院重要的臨床教學與研究場域。
中山大學近年積極發展醫學教育與生醫科技，醫學院除導入國際醫學教育模式外，更結合校內人工智慧、半導體、資通訊、材料科學及生物醫學等跨領域研究能量，發展智慧醫療、數位健康及精準醫學等前瞻領域。透過與高雄長庚的合作，讓學術研究成果得以在臨床場域中驗證與應用，加速醫療創新落地。
目前雙方已合作多項研究計畫，此外，雙方於2025年共同成立「解剖及手術模擬創新中心」，即設置於高雄長庚院區內，透過模擬環境反覆演練高風險手術及臨床操作，不僅有助提升醫療人員專業能力與病人安全，也讓醫學教育更貼近實際醫療需求，自中心啟用以來，已有63位學生參與相關課程與訓練。
根據合作內容，未來高雄長庚將持續提供完善的臨床實習與教學環境，中山大學亦將聘任優秀主治醫師、醫事專業人員及研究人才擔任臨床教師，共同打造兼具臨床實務、研究創新與人文素養的醫學教育體系，培育引領未來醫療發展的新世代人才。
我是廣告 請繼續往下閱讀
目前雙方已合作多項研究計畫，此外，雙方於2025年共同成立「解剖及手術模擬創新中心」，即設置於高雄長庚院區內，透過模擬環境反覆演練高風險手術及臨床操作，不僅有助提升醫療人員專業能力與病人安全，也讓醫學教育更貼近實際醫療需求，自中心啟用以來，已有63位學生參與相關課程與訓練。
根據合作內容，未來高雄長庚將持續提供完善的臨床實習與教學環境，中山大學亦將聘任優秀主治醫師、醫事專業人員及研究人才擔任臨床教師，共同打造兼具臨床實務、研究創新與人文素養的醫學教育體系，培育引領未來醫療發展的新世代人才。