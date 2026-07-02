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▲暑假藝文盛會─「台中玩劇場生活節－藝饗遊樂園」，集結了馬戲、舞蹈、劇場、市集等多元展演。（圖／記者金武鳳攝，2026.7.2)

▲活動期間（7月13日休館）每日下午4時起，藝文廣場安排有特色市集、街頭藝人及多組表演團隊接力演出，（圖／記者金武鳳攝，2026.7.2)

暑假藝文盛會─「台中玩劇場生活節－藝饗遊樂園」，將於11日至16日在台中市中山堂展開。台中文化局長陳佳君表示，今年活動全面升級，集結了馬戲、舞蹈、劇場、市集等多元展演外，更首度開放中山堂全館空間，推出「中山堂搗蛋鬼事件」實境解謎遊戲，邀請民眾化身偵探，深入探索劇場幕前幕後，打造兼具藝術、互動與娛樂的夏日文化嘉年華。文化局長陳佳君表示，台中玩劇場生活節邁入第三年，持續以親近生活、全民參與為核心，今年特別將中山堂打造成大型表演藝術遊樂園，除了精彩演出與特色市集外，首度推出的「中山堂搗蛋鬼事件」實境解謎體驗，民眾無須購票，即可走進平時少有機會開放的劇場空間，在遊戲過程中感受劇場魅力。陳佳君感謝財團法人日月光文教基金會及矽品精密工業公司，持續支持藝文推廣，攜手打造台中夏季最具特色的劇場活動，讓更多市民以輕鬆、有趣的方式接觸表演藝術。活動開幕首兩日（7月11日至12日）晚間6時30分，將由台中Taiwan Top團隊「創造焦點」及新北市傑出演藝團隊「馬戲之門」帶來星空馬戲演出；中山堂駐館團隊「極至體能舞蹈團」則於7月12日下午2時30分演出《幻想舞界線》，由專業舞者與樂齡學員共同登台，以跨世代創作展現藝術共融的生命力，演出即日起開放免費索票。此外，台中市傑出演藝團隊「20%實驗劇坊」，將於7月15日至16日晚間推出參與式劇場《舞台劇了沒？！》，打破傳統觀演模式，邀請觀眾親自走進劇情，透過互動共同完成一場獨一無二的劇場冒險。活動期間（7月13日休館）每日下午4時起，藝文廣場將安排特色市集、街頭藝人及多組表演團隊接力演出，包括凡徒表演藝術、台中聲五洲掌中劇團、拍拍手工作室等，呈現音樂、戲劇、偶戲等豐富節目。民眾每日下午5時打卡即可兌換50元市集園遊券（數量有限），完成問卷還可獲得限定紀念禮，讓看表演、逛市集一次滿足。活動最大亮點之一是規劃雙名琴體驗，世界知名品牌史坦威鋼琴將於7月11日至16日，首度在中山堂大廳開放民眾彈奏。另外，義大利精品鋼琴法吉歐利則進駐台中捷運市政府站，自7月10日至8月9日開放體驗，邀請市民化身城市鋼琴家，在日常生活中感受音樂魅力。文化局表示，誠摯邀請市民於7月11日至16日走進中山堂，從白天到夜晚盡情探索劇場、欣賞表演、享受市集，共同體驗台中夏日最具特色的文化遊樂園。