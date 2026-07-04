我是廣告 請繼續往下閱讀

▲酷於2025年策劃了一檔大型網路實境節目，邀請了一百位來自各地的外國定居者進行中文挑戰賽。（圖／酷）

▲酷曾至韓國漢陽大學當了兩年半交換生。（圖／酷）

▲《中文怪物》於桃園市玉山街影視基地搭建影棚，動員了68位工作人員，出動17台攝影機。（圖／酷）

▲《中文怪物》之前，酷亦曾以挑戰台灣海軍陸戰隊兩棲偵搜大隊的訓練為題，拍攝了三集的「哇系男子漢系列」。（圖／酷）

▲酷與好友盧卡斯體驗台灣傳統的「九九神功」。（圖／酷）

▲酷的夢頻道影響力持續擴大，2020年曾專訪時任總統 蔡英文。（圖／酷）

「大家好久不見！我們離開了一段時間，但是準備了一部一小時的影片給大家看。我花了一個月去尋找全台灣最孤獨的飯店！看他們到底怎麼經營這些地方，希望大家會覺得好看！」走過年初的輿論風波，酷帶著最新長片「法國人挑戰 30 天只住無人飯店」歸來。這一次，他獨自掌鏡深入臺灣最偏遠的角落，探索那些孤獨飯店的經營之道與存在理由。這種大費周章、走遍所有可能只為淬煉出獨特洞察的「巨大工程」，正是酷一直以來以影片創作實踐文化交流的具體路徑。這是他對完美的偏執，也是他衝撞出內容新高度的底氣。點開「酷的夢」YouTube頻道，從「法國人一週環島只吃XXX」系列，到「連臺灣人都聽不懂的臺灣中文」，酷的影片創作靈感，多源於他作為一名定居臺灣的法國人，對臺灣生活風情的觀察。其視角跳脫既定思維，使臺灣觀眾看見了許多本習以為常，卻不知在外國人眼中驚奇的日常。2025年，酷邀請了一百位定居於台、來自各地的外國人，共同參與中文能力挑戰賽，最終選出一名「中文最好的外國人」，製作成六集網路綜藝節目《中文怪物》。節目甫上線旋即在各大社群引發熱烈迴響，總觀看次數逼近二千萬，為台灣YouTube創作圈難得的大型製作，成果絲毫不亞於傳統電視台或串流平台之節目。而其初始概念，便是他在各種日常觀察的積累中衍生而來。如首關百人挑戰「聲調」，是他和許多學中文的外國好友，皆最感共鳴的經驗；臺灣人對字幕的高度依賴，則轉換成臺灣人對戰外國人的「廣告聽力挑戰」，「我發現臺灣人不只是看外語節目才會有字幕，連自己的節目都會有字幕，我就覺得很奇怪，這不是你們自己的母語嗎？」酷期望經由《中文怪物》讓臺灣人看見，其實在臺灣有許多認真學習中文、且能流暢表達的外國人，期盼真正融入這個社會，「在臺灣大家會覺得跟我們講英文是一種禮貌，就算我其實是法國人，而且我明明可以用中文回答。雖然大家沒有惡意啦，但就會有一種被排在外的感覺。」這番觀察折射出跨文化交流的盲點：台灣人出於禮貌的直覺式配合，或許反映了台灣人的善良體貼與文化自信的一體兩面。身為定居於台灣的法國人，酷始終認為學好中文是他在台灣生活的本分，而台灣人其實可以更自然地用母語和外國人對話，這才是回歸對等、不再帶有特殊濾鏡的文化互動。聊起學中文的淵源，酷笑說他當時只是覺得很酷，如同臺灣人學第二外語，也會挑些冷門語言，「中華文化在法國是比較特殊的文化，不是特別流行的，所以學中文就很酷可以跟朋友炫耀！」然而他也不諱言表示，因本身修讀商學院的緣故，中文亦代表著進入中文市場工作的敲門磚，比如他於大學期間就曾遠飄臺灣，在天母之星飯店實習了三個月，為他日後定居臺灣牽起了線。在來臺定居之前，他曾至韓國當交換學生長達兩年半的時間，因此也練就了一口流利韓語。後於2017年大學畢業，才選擇再次來臺，在一家韓國旅行社工作，笑說當時依舊天天講韓語，像沒離開過韓國。而也約莫自這時起，他拍起了YouTube影片。實際上，「酷的夢」初始的頻道定位，為「住在台灣的法國人拍攝韓語影片，為韓國人介紹臺灣文化」，「這是個蠻奇特的人設，就是一個文化上比較有距離感的西方人，來介紹臺灣給韓國人，後來發現太複雜了，不太合理，然後才慢慢覺得說，應該還是介紹給跟我文化比較相似的西方人。」酷樂於替影片找新視角，比如別人拍一支介紹五家雞排店的影片，他覺得單調無趣沒新意，硬是搜出全臺二十二縣市中，Google評分分別最高的雞排店，全臺跑透透只為拍一部片；還因過於熱愛芋頭而自封「芋頭教主」，不僅曾與超商聯名推芋頭商品，後續更豪爽開設一日芋頭店「芋酷同行」，免費送六百份芋頭料理。他過去修讀商學院的經歷沒有浪費，深諳創作與行銷之間的相輔相成，亦勇於為新企劃豪值千金。如2025年震撼YouTube創作圈及電視圈的實境秀《中文怪物》，不惜斥資五百萬台幣，動員68位工作人員、出動17台攝影機，規模堪比許多電視節目，「我們的企劃以前都待過電視台，有拍過實境節目，也有拍過遊戲節目，然後我是最沒經驗的，很多製作的概念我原本都不知道。」《中文怪物》為YouTube創作走向節目化立下典範，而它推出後也令許多人備感好奇，其製作與傳統電視台之間的差異，為何電視台具備充足資源卻難達相同效益？「其實拍法沒有差很多，但我們完全沒有腳本，就是真的實境，沒有重拍的機會。」酷表示，《中文怪物》自始至終的拍攝沒有所謂的「故事線」，「好看的故事」都是現場有機反應，事後他們再從素材中一個個慢慢梳理而出。然一般電視台為求保險起見，即便為實境節目，亦習慣在拍攝前設計完整情節，以提高製作效率並降低成本，「像第二關我們讓他們自己選擇誰晉級，我們也沒想到隊長會選自己，那我們就去迎合這個突發狀況，可因為是突發狀況所以更好看。」他認為預先的設計應限於「情境」，而非壓死的台詞或細節，才能使「實境」發揮字面上的意義。《中文怪物》大獲成功，是酷所始料未及。他認為節目化的YouTube影片創作，在台灣仍舊屬於特殊製作，「但我在法國拍一模一樣的東西，我覺得不會這麼紅，法國甚至很多YouTuber可以花千萬預算拍一部片。」他自己平時也會追蹤其他法國YouTuber，發現許多大YouTuber都更偏好節目化內容。比如以「經營一日米其林餐廳」為題，找來多位YouTuber共同完成拍攝，可同樣主題在臺灣，則是電視台才會有的規模，「法國現在有很多製作公司是專門幫Youtuber拍片，從頭到尾幫忙企劃整個節目，就已經很系統化，但臺灣沒有，我們就是要自己去拉電視台的人。」然而，不管是網路平台的影像創作，還是電視台、串流平台製作的節目或影劇，酷觀察到臺灣人普遍偏好親民的內容，致使題材往往陷溺於常態化之談話性節目，或是吃喝玩樂的大眾主題，「我覺得是太在地化了，如果不是一個很懂臺灣文化或是很懂中文的人，甚至懂臺語，就沒有辦法看。」他以韓國節目《黑白大廚》、《體能之巔》為例，即便本對韓國文化不感興趣，亦能受其吸引，進而接觸其文化魅力，「因為他們拍得好看，節目設計得好，又把運動精神或是料理的精神，傳達到世界各地的人都可以有共鳴。」自2018年轉型為全職Youtuber至今，「酷的夢」頻道已突破二百萬訂閱數。未來他預計製作更多中型節目，以累積攝製經驗，若後續再執行《中文怪物》這般的大型企劃，能更完備穩妥，「第二季我不敢說沒有，有機會但不會這麼快。我們有把《中文怪物》賣給Hami，原本是想要報金鐘獎，但可惜因為首播不在電視，沒辦法報名。」他的每支影片創作，總期望抓出新角度，即使拍吃吃喝喝的主題，也力求與眾不同。因對他來說，品質與流量並非二選一的終極考驗，兩者間的平衡需要拿捏，「只有質感但不在乎觀眾想看什麼，這樣子有意義嗎？然後如果只選流量但內容很廢，也沒意思。」面對大眾對網路創作的印象，仍多停留於綜藝感、快速產製、打發時間的內容等感受，酷坦然表示說得沒錯。他認為網路影片分三種層次：第一種看過即忘，第二種看完會感到後悔費時，第三種則是能引發某些看法，甚至轉變，「那我希望之後，做的大部分影片可以是第三種，有帶到一點點意義，但也不能只有意義，要給它一個包裝。」猶如那支「24小時吃爆台北101」的跨年影片，藉吃喝玩樂迎新年的有趣包裝，傳達作為一名Youtuber不斷被更新追著跑、被網友檢視、被自己檢討的苦惱，「應該也是年紀大了啦！希望可以拍出讓人有感動、有共鳴的影片。」