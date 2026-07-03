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▲實測發現，可先長按要移動的App，再用另一隻手點開目標資料夾，降低桌面圖示亂跑機率。（圖／記者周淑萍攝）

記者實測最穩一招：一指按App、另一指點開資料夾

實測步驟如下：

想一次整理多個App也能用雙指操作

整理iPhone桌面看似簡單，但卻有用戶發現只要想把App放進資料夾，就會遇到圖示到處亂跑，無法準確的放在想要的資料夾，尤其是最靠右邊的位置，有民眾就笑說像是在玩「鬼捉人」。《NOWNEWS》記者實測後發現，最穩的方法其實是一指按住App，另一隻手點開資料夾，再把App拖曳進去，較不容易讓桌面圖示大亂。不少iPhone用戶在整理桌面時，都遇過想把App放進資料夾，結果App圖示卻一直被其他App擠開，甚至整排圖示跟著亂跑的情況。根據Apple官方說明，若要在iPhone主畫面建立資料夾，可先按住主畫面背景，等App開始晃動後，將一個App拖到另一個App上，即可建立資料夾，也能再把其他App拖進資料夾內，不過實際操作時，仍有許多用戶覺得不好控制。有內行的民眾分享， App不要從資料夾下方往上放，而是要從左邊或右邊拖入，成功率會比較高。《NOWNEWS》記者實測後發現，若把App硬拖到資料夾上方等待開啟，確實很容易出現資料夾閃開、App卡住或桌面重新排列的情況。相較之下，最穩定的方式是先長按想移動的App，等App進入可拖曳狀態後，手指先不要放開；接著用另一隻手指直接點開目標資料夾，等資料夾打開後，再把原本按住的App拖進去並放開。1.長按要移動的App，進入主畫面編輯狀態。2.一根手指持續按住App，不要放開。3.用另一隻手指點開目標資料夾。4.資料夾打開後，把App拖曳進去。5.放開App，再點「完成」或點主畫面空白處結束整理。若桌面App太多，也可以搭配雙指操作一次移動多個App，做法是先長按其中一個App並拖住不放，再用另一根手指點選其他想一起移動的App，系統會將多個App疊在一起，接著就能一起拖到指定頁面或資料夾中。