為了鼓勵學子鏈結全球資源，高雄市政府青年局推出「促進青年國際研修與培訓補助計畫」，只要符合設籍與在學等基本門檻，每人最高可獲得 3 萬元補助，且補助範圍直接涵蓋機票、報名費及住宿費。這項超狂的學生補助計畫自 7 月 15 日起正式開放申請，想出國拓展視野的學子務必抓緊時間送件。
🟡高中職五專出國限定 綜所稅率逾30%不補助
根據高雄青年局官方規範，本次補助對象為國內公私立高中職、五年制專科學校一至三年級的本國學生（不含僑外生）。申請時須具備已註冊之有效在學學籍，且設籍高雄市滿 3 個月、於所屬學校同一教育階段就讀一學期以上。
此外，本計畫設有排富與優先條款。若扶養人的最新一年綜合所得稅稅率達 30%（推算家庭總年收入約 365 萬元）以上者，不予補助；但若申請人具備原住民、新住民子女身分，或領有低收、中低收入戶等弱勢家庭證明者，青年局將給予優先審查補助。
🟡研修培訓機票都補貼 每人最高拿3萬元
此計畫主要針對赴國外（不含中國及港澳地區）的「國際研修」與「國際培訓」進行雙軌補貼。各項目補助皆以實際支出的 50% 為上限，每人最高拿 3 萬元：
國際研修：補助赴海外同級學校留學或交換（至少一學期），主要補貼國籍航空最低價經濟艙的來回機票費。獲補助者最遲須於 116 年 8 月 31 日前啟程。
國際培訓：補助赴國外參與 3 日以上之專業進修、實習或國際競賽。補貼項目除經濟艙機票費外，還包含活動報名費與住宿費（單日補助上限 1,000 元）。
🟡出國前須提前送件 返國1個月內須核銷
高雄青年局提醒，本計畫受理時間自 115 年 7 月 15 日起至同年 11 月 30 日止，若經費用罄則提前截止。送件時間有嚴格的前置期限制：「國際研修」須於出國日 60 日曆天前提出申請；「國際培訓」則須於活動日 30 日曆天前提出。凡符合資格者，須備妥文件親送或掛號郵寄至青年局。特別注意的是，活動結束後務必於 1 個月日曆天內辦理覈實核銷，逾期未請領者將視同放棄補助資格。
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根據高雄青年局官方規範，本次補助對象為國內公私立高中職、五年制專科學校一至三年級的本國學生（不含僑外生）。申請時須具備已註冊之有效在學學籍，且設籍高雄市滿 3 個月、於所屬學校同一教育階段就讀一學期以上。
此外，本計畫設有排富與優先條款。若扶養人的最新一年綜合所得稅稅率達 30%（推算家庭總年收入約 365 萬元）以上者，不予補助；但若申請人具備原住民、新住民子女身分，或領有低收、中低收入戶等弱勢家庭證明者，青年局將給予優先審查補助。
此計畫主要針對赴國外（不含中國及港澳地區）的「國際研修」與「國際培訓」進行雙軌補貼。各項目補助皆以實際支出的 50% 為上限，每人最高拿 3 萬元：
國際研修：補助赴海外同級學校留學或交換（至少一學期），主要補貼國籍航空最低價經濟艙的來回機票費。獲補助者最遲須於 116 年 8 月 31 日前啟程。
國際培訓：補助赴國外參與 3 日以上之專業進修、實習或國際競賽。補貼項目除經濟艙機票費外，還包含活動報名費與住宿費（單日補助上限 1,000 元）。
🟡出國前須提前送件 返國1個月內須核銷
高雄青年局提醒，本計畫受理時間自 115 年 7 月 15 日起至同年 11 月 30 日止，若經費用罄則提前截止。送件時間有嚴格的前置期限制：「國際研修」須於出國日 60 日曆天前提出申請；「國際培訓」則須於活動日 30 日曆天前提出。凡符合資格者，須備妥文件親送或掛號郵寄至青年局。特別注意的是，活動結束後務必於 1 個月日曆天內辦理覈實核銷，逾期未請領者將視同放棄補助資格。