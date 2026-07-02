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你總是覺得感情路上有些坎坷嗎？或是在容易遭遇感情破裂？挪威最新一項研究顯示，感情除了與諸多個人選擇有關，與個人遺傳基因也有些許影響和關聯。根據Phys.org報導，挪威學者約根森（Ruth Eva Jørgensen）透過分析「挪威母親、父親與兒童世代研究」中數千名參與者的DNA，基於所謂的「多基因指數」（polygenic indices），該指數加總了成千上萬個影響特定特質或結果的微小基因變異的效應。這類指數可用於測量許多不同的特質。透過對參與研究的伴侶進行血液採樣，樣本中的每個人都獲得了針對多種特質的指數評估。為了確保研究結果不只是單純反映「擁有某種基因組合的人碰巧也在特定的家庭或環境中長大」，研究人員對比了親兄弟姊妹之間的基因差異。因為親兄弟姊妹擁有相同的家庭背景，且童年成長環境也高度相似。這位社會學者提到，「當兄弟姊妹之間的基因差異能用來解釋感情結果的不同時，這就增強了『基因確實有所影響』的論點說服力。」團隊綜合評估數千個基因差異形成的遺傳傾向，檢視基因與伴侶關係破裂之間的關聯性，得出基因就像拼圖碎片，與分手風險存在些許程度關聯。研究中，團隊發現，一個人的「接受高等教育」、「主觀幸福感」以及「初育年齡較高」的多基因指數越高，其感情破裂的風險就越低。相反地，在「吸菸」和「過早發生初次性行為」等冒險行為上得分較高的人，感情破裂的風險則稍微高一些。她提到，「在挪威，高學歷人群的離婚率比一般大眾低，這本來就是我們已知的事實；但在這項研究中，我們看到當觀察多基因指數時，一些既有的模式同樣得到了印證。此外，我們還得檢視以前未曾被研究過的特質。」其中一個讓約根森感到意外的發現是，神經質（neuroticism）多基因指數較高的人，其感情破裂的風險反而比其他人低。約根森分析，「人們通常會認為神經質會導致感情破裂的風險增加。但從另一個角度來看，如果你稍微容易焦慮和脆弱，你可能反而更需要一段親密關係所提供的安全感」。該如何解釋這種差異？約根森認為，「雙胞胎研究基本上捕捉了所有的基因變異，而我所使用的分子遺傳學方法只追蹤了『常見的』基因變異。要偵測到這些微小的基因變異需要極其龐大的樣本，且並非所有變異都能被捕捉到。」儘管有這些發現，約根森依然警告，切勿將基因當作挑選伴侶的某種標準答案。她強調，基因只是冰山一角，絕不能被理解為命中注定。「基因造成了我們彼此的差異，但它們是與我們的人生經歷、所處環境、伴侶以及生命中發生的所有其他事情共同發揮作用的。」