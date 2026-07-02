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▲ 「三麗鷗甜心復古快閃店」為了完美重現美式復古餐館（Diner）的獨特魅力，空間視覺充滿了精緻巧思。（圖／和萃整合設計提供）

▲ 「三麗鷗甜心復古快閃店」由超人氣大明星「美樂蒂」、叛逆可愛的「酷洛米」以及溫柔甜美的「彼安諾」三大閨蜜聯手出擊。（圖／和萃整合設計提供）

結合視覺、味覺與滿滿少女心的夢幻派對「三麗鷗甜心復古快閃店 (Sanrio Sweetheart Retro Pop-up Store)」7月2日至8月2日進駐台中中友百貨（文化大廳B棟）13F。此次快閃店由超人氣大明星「美樂蒂」、叛逆可愛的「酷洛米」以及溫柔甜美的「彼安諾」三大閨蜜聯手出擊，引領粉絲們穿越時光，回到充滿霓虹燈與點唱機的美式速食黃金年代。為了完美重現美式復古餐館（Diner）的獨特魅力，快閃店空間視覺充滿了精緻巧思。走進店內，彷彿一秒踏入經典的好萊塢電影場景。搶眼的黑白棋盤格紋地板、閃爍著迷幻色彩的霓虹燈管招牌，以及充滿懷舊氣息的復古海報版，每一個角落都洋溢著濃濃的美式復古氛圍。美樂蒂、酷洛米與彼安諾也換上了全新設計的復古造型，化身為最萌的速食店店員與顧客，穿梭在店內的各個超大型打卡裝置中，等著與粉絲們留下最俏皮的合影。除了超好拍的夢幻場景，活動完美呼應「復古速食」主題，推出多款期間限定的造型美食周邊。粉絲們不僅能品嚐印有角色可愛臉龐的經典美式漢堡與濃郁奶昔，現場更祭出極具收藏價值的滿額與限定特典：活動期間每周將推出獨特的「工藝海報」，將美式復古精華與三大明星的俏皮模樣濃縮其中；而最後一周更加碼釋出絕美的「透卡組」，絕對是鐵粉們不容錯過的夢幻逸品！店內周邊商品設計也純粹回歸傳統零售通路的直觀魅力，從復古造型馬克杯到美式服飾應有盡有，保證讓粉絲們滿載而歸。而本次快閃店最令人振奮的特別企劃也即將引爆最高潮！7月4日下午 14:30 至 15:00，快閃店現場將舉辦萬眾矚目的「酷洛米專屬見面會」。叛逆又迷人的酷洛米將親臨現場與粉絲們近距離互動，凡當日於快閃店內單筆消費滿 $1,500 元的粉絲，即可獲得與酷洛米合照留念的專屬資格，留下今夏最難忘的珍貴回憶。主辦單位邀請全台粉絲們帶著最好的閨蜜，一起穿上復古 Dress Code，來台中中友百貨享受一段充滿歡笑與美味的復古好時光。