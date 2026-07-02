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▲台中大遠百10F南棟AIR SPACE，推出小香風蕾絲針織連帽短版外套（不含內搭），優惠價890元，（圖／台中大遠百提供）

搶攻暑假消費商機，台中大遠百即日起至7月19日推出「SUPER年中慶」，集結流行服飾、國際精品、美妝家電及生活選品，同步祭出百貨滿額回饋、銀行刷卡優惠與APP會員專屬好禮，打造今夏最強購物檔期。此外，更攜手中信兄弟Passion Sisters舉辦粉絲見面會，並規劃暑假來店禮、海洋生態攝影展及永續回收活動，讓民眾享受購物優惠之餘，也能體驗豐富多元的夏日活動。今年年中慶主打時尚換季與精品選購，館內精選多項人氣商品，包括CHLOÉ精品包款、潮流服飾品牌GETCHI及AIR SPACE夏季新品等，滿足消費者從精品收藏到日常穿搭的多元需求，打造盛夏時尚新風格。為提升消費回饋力道，活動期間推出多重優惠，包括APP會員百貨服飾滿額贈、國際精品刷卡禮、指定銀行分期回饋，以及保健器材、大家電、citysuper等專屬優惠。同時，即日起至7月30日還有HAPPY GO PAY滿額贈點活動，星展HAPPY GO聯名卡最高可享6倍點數回饋，讓消費更划算。除購物優惠外，台中大遠百也持續推動永續理念，即日起至年底於10樓客服中心設置「Beauty Loop Bar 美力循環吧」，APP金級會員持館內購買的保養品、彩妝及香氛正貨空瓶即可參與回收，每瓶可獲HAPPY GO點數，鼓勵民眾從日常消費落實循環永續。迎接暑假到來，館方同步推出「暑假玩很大」來店禮活動，7月4日至5日、11日至12日及18日至19日三個週末，APP金級會員於指定樓層消費滿額即可兌換限量「乖乖馬上轉運箱」，為暑期增添趣味與好運。此外，台中大遠百攜手中國信託推出「強強聯手 歡慶60周年」系列活動，7月5日邀請中信兄弟Passion Sisters成員妮可、貴貴及曼容現身與粉絲互動，帶來熱力舞蹈及拍照見面會。當日凡於7樓運動樓層不限金額消費，即有機會獲得與啦啦隊女孩合影資格，限量60名，邀請球迷及消費者一同感受青春活力，為今夏年中慶再掀高潮。