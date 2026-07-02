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▲中信金控今日舉辦退休同仁感恩餐會，由中信金控董事長顏文隆（左四）、中信慈善基金會董事長辜仲諒（右四）、中信金控副董事長吳一揆（左三）率領集團主管參與，與退休同仁餐敘。（圖／中信金控提供）

▲中信金控退休同仁感恩餐會由退休同仁與在職員工組成合唱團、演唱「中國信託公司歌」及2000年品牌廣告歌曲「希望在這裡」揭開序幕。（圖／中信金控提供）

▲曾任中信銀行董事長羅聯福出席中信金控退休同仁感恩餐會，分享當年騎著偉士牌機車招募業務等經典故事。（圖／中信金控提供）

▲華泰銀行前董事長林博義出席中信金控退休同仁感恩餐會，與現任集團主管與退休同仁話家常。（圖／中信金控提供）

一家人走過一甲子，中國信託60周年為感謝退休同仁過往的辛勤奉獻，中國信託金融控股公司（簡稱「中信金控」）今（2）日於台北漢來大飯店舉辦感恩餐會，由中國信託金控董事長顏文隆、中國信託慈善基金會董事長辜仲諒、中信金控副董事長吳一揆率領集團主管參與，特別邀請全體退休同仁參與，包括王道商業銀行創辦人兼榮譽董事長駱錦明、華泰銀行前董事長林博義、曾任中國信託商業銀行董事長羅聯福等退休主管一同餐敘，顏文隆董事長致詞表示，感謝所有中信人無私奉獻，才有今日的中國信託，感恩餐會席開近70桌，氣氛溫馨熱絡。中國信託金控集團於1992年7月2日由中國信託投資公司改制成為商業銀行，感恩餐會於今日舉辦別具意義，中國信託從19人的小公司，成長到目前全球超過3萬2,000人的集團，顏文隆董事長表示，「中國信託一甲子的歲月，是由許多同仁的汗水、智慧與堅韌信念交織而成的偉大旅程。」因為同仁不畏辛勞、秉持創辦人辜振甫與辜濓松先生「謙冲致和、開誠立信」的企業精神，奉獻青春積極努力，才能成就今天的中國信託。顏文隆董事長藉此特別向退休同仁致敬，亦期勉與會的主管與時俱進，開創下一個輝煌的六十年。活動由退休同仁與在職員工組成合唱團、演唱「中國信託公司歌」及2000年品牌廣告歌曲「希望在這裡」揭開序幕，中國信託公司歌是由創辦人辜濓松董事長填詞，混合編曲帶入熟悉的歌詞，「經典新唱」象徵中國信託傳承經典、亦勇於創新，跨世代的中信人一同演出，和諧優美且完美演繹We are family的品牌精神；更特別安排駱錦明董事長、林博義董事長、羅聯福董事長代表退休同仁致詞，分享加入中國信託後一路打拚、開創業務先河之心路歷程，現身說法奉行「理想、積極、奉獻、奮鬥」的事蹟。其中不乏趣味故事及照片，包括駱錦明董事長保留逾50年的薪水條、羅聯福董事長騎著偉士牌機車招募業務等經典故事，三位退休主管更異口同聲表示以身為中國信託一份子為榮，許多在場中信人也表示認同，勾起了許多美好回憶。