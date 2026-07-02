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▲墨西哥籍主裁判卡蒂亞（左圖）因為外貌神似台灣流行歌后蔡依林而成為網路話題。（圖／翻攝自Katia Itzel Garcia IG@kigm14、蔡依林臉書）

▲卡蒂亞（如圖）笑起來時，跟蔡依林宛如是雙胞胎姊妹。（圖／翻攝自Katia Itzel Garcia IG@kigm14）

2026世界盃足球賽出現明星臉！在日前F組荷蘭對突尼西亞的賽事中，墨西哥籍主裁判卡蒂亞（Katia García）因為外貌神似台灣流行歌后蔡依林而成為網路話題，有球迷笑說「看過就回不去」，而卡蒂亞不僅是高材生，還是足壇歷史上第三位執法男子世界盃正賽的女性主裁判，相當不容易。上個月26日，卡蒂亞擔任世足F組小組賽荷蘭對突尼西亞之戰的裁判，有球迷越看越覺得眼熟，發現卡蒂亞和天后蔡依林的五官、神韻有些相似，兩人都有微微嬰兒肥的臉型、深邃大眼睛及厚唇，尤其卡蒂亞笑起來時，跟蔡依林宛如是雙胞胎姊妹。32歲卡蒂亞的背景不凡，她畢業於墨西哥最高學府墨西哥國立自治大學，擁有政治學學士學位，並輔修法律，2015年正式踏入足球裁判工作，並於2019年成功取得國際足總（FIFA）的國際裁判資格，是足壇歷史上第三位執法男子世界盃正賽的女性主裁判，也是墨西哥歷史上的第一人。在男性主導的足壇中，卡蒂亞遭遇過前輩和教練的性別歧視，如辱罵她「女人就該回家煮飯」，但卡蒂亞以鐵腕執法著稱，曾經有教練當面對她惡意咆哮，不過卡蒂亞毫不退縮，直接出示紅牌將對方驅逐出場。有趣的是，日前卡蒂亞在世足美國對澳洲的小組賽擔任第四官員，因為場上主裁判不敵高溫當場抽筋倒地不起，她第一時間衝進場內遞上能緩解痙攣的「酸黃瓜汁」，貼心又冷靜的舉動讓卡蒂亞被球暱稱是「酸黃瓜汁女裁判」。