高雄市室內設計裝修商業同業公會日前舉行新會館落成茶會，邀請中央、地方各界貴賓、各地方公會及會員代表共同見證新會館啟用的重要時刻。新會館除提供會員交流、教育訓練及會務推動空間外，更象徵公會發展邁入全新里程碑，未來將持續深化專業培訓、促進產業交流，攜手提升高雄室內設計裝修產業整體競爭力。
理事長駱漢隆表示，公會長期致力於提升室內設計裝修專業水準，近年積極辦理各項教育訓練，協助業界落實室內裝修法規、審查制度及施工品質管理。新會館落成後，將成為會員學習成長、技術交流及跨界合作的重要平台，透過持續培育專業人才，推動產業永續發展，並與政府及相關專業團體共同打造更優質的居住環境。
新會館由副理事長蔡明原擔任整體規劃設計，並由全體理監事共同投入規劃、建置與資源整合，歷經多次討論、細部優化與反覆調整後順利完成。整體空間以「開放、共享、交流」為設計理念，大幅拆除既有隔間，運用大面積玻璃引入自然採光，搭配裸露天花板的工業風設計，營造明亮、通透且兼具機能性的交流場域。館內同步展示多項新世代建材與智慧衛浴設備，充分展現室內設計裝修產業在材料創新、空間美學及智慧科技應用上的最新成果。
公會表示，新會館的啟用不僅代表硬體設備全面升級，更象徵服務量能與產業使命同步提升。未來將持續串聯政府、學界及產業資源，打造兼具教育、交流、合作與創新的平台，攜手會員共同推動高雄室內設計裝修產業永續發展，為城市美學與居住品質注入新動能。
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公會表示，新會館的啟用不僅代表硬體設備全面升級，更象徵服務量能與產業使命同步提升。未來將持續串聯政府、學界及產業資源，打造兼具教育、交流、合作與創新的平台，攜手會員共同推動高雄室內設計裝修產業永續發展，為城市美學與居住品質注入新動能。