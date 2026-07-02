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▲高雄市室內設計裝修商業同業公會理事長駱漢隆於新會館落成茶會致詞，期盼新會館成為會員交流、專業培訓及產業合作的重要平台。（圖／翻攝畫面）

▲高雄市室內設計裝修商業同業公會新會館落成茶會，中央、地方各界貴賓、各地方公會及會員代表齊聚合影，共同見證公會發展邁向新里程。（圖／翻攝畫面）

高雄市室內設計裝修商業同業公會日前舉行新會館落成茶會，邀請中央、地方各界貴賓、各地方公會及會員代表共同見證新會館啟用的重要時刻。新會館除提供會員交流、教育訓練及會務推動空間外，更象徵公會發展邁入全新里程碑，未來將持續深化專業培訓、促進產業交流，攜手提升高雄室內設計裝修產業整體競爭力。理事長駱漢隆表示，公會長期致力於提升室內設計裝修專業水準，近年積極辦理各項教育訓練，協助業界落實室內裝修法規、審查制度及施工品質管理。新會館落成後，將成為會員學習成長、技術交流及跨界合作的重要平台，透過持續培育專業人才，推動產業永續發展，並與政府及相關專業團體共同打造更優質的居住環境。新會館由副理事長蔡明原擔任整體規劃設計，並由全體理監事共同投入規劃、建置與資源整合，歷經多次討論、細部優化與反覆調整後順利完成。整體空間以「開放、共享、交流」為設計理念，大幅拆除既有隔間，運用大面積玻璃引入自然採光，搭配裸露天花板的工業風設計，營造明亮、通透且兼具機能性的交流場域。館內同步展示多項新世代建材與智慧衛浴設備，充分展現室內設計裝修產業在材料創新、空間美學及智慧科技應用上的最新成果。公會表示，新會館的啟用不僅代表硬體設備全面升級，更象徵服務量能與產業使命同步提升。未來將持續串聯政府、學界及產業資源，打造兼具教育、交流、合作與創新的平台，攜手會員共同推動高雄室內設計裝修產業永續發展，為城市美學與居住品質注入新動能。