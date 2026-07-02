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▲李宗偉東京街頭巧遇安賽龍(圖/截自李宗偉社群) ▲昔日球王變這樣？李宗偉東京街頭巧遇安賽龍(圖/截自小紅書)

▲李宗偉東京街頭巧遇安賽龍(圖/截自李宗偉社群)





馬來西亞羽球傳奇名將近日與太太黃妙珠一同前往日本東京旅遊，沒想到竟在街頭意外巧遇同樣人在當地的丹麥羽球名將！兩人昔日在球場上可是勢均力敵的死對頭，如今卻在異國街頭上演一場「命運般的重逢」，讓李宗偉開心到直接在Instagram上曬出合照，並留言寫道：「The rallies may be over, but the friendship lives on.（比賽雖已結束，但友誼長存。）」，字裡行間滿滿感性。從李宗偉分享的照片中可以看到，他身穿綠色Polo衫，和太太黃妙珠、老友安賽龍站在東京街頭開心合影，精神狀態看起來相當不錯。不過，眼尖的網友卻發現，照片中的李宗偉，跟過去在球場上那個肌肉結實、叱吒風雲的模樣相比，反差相當大，也讓一票球迷看了忍不住湧入留言區，紛紛表達關心。其實李宗偉這幾年的身體變化，早有跡可循。他在2018年確診初期，當時為了尋求最好的治療方案，二話不說遠赴台灣接受質子治療。他後來也在自己傳記電影的分享會上，親口透露那段抗癌歲月有多煎熬——前前後後總共接受了，放射線副作用讓他喉嚨內的黏膜嚴重破損，連吞一口口水都痛得要命，最後只能靠喝牛奶硬撐體力度過那段最難熬的日子。雖然最終成功抗癌成功，但這場硬仗留下的後遺症和身體耗損，卻讓李宗偉再也無法承受高強度的訓練和比賽節奏。他最終在2019年6月忍痛宣布退役，為自己長達19年的職業生涯畫下句點，當時也讓不少球迷相當不捨。退役之後，李宗偉把生活重心完全轉移到家庭上。從他先前父親節分享的全家福照片就能看出，他和太太、兒子們一家人感情相當融洽、幸福洋溢。雖然如今身形已經不復當年在球場上的健碩模樣，但臉上那份陪伴家人的滿足笑容，其實比什麼都更有說服力，也讓球迷看了替他感到欣慰。