馬來西亞羽球傳奇名將李宗偉近日與太太黃妙珠一同前往日本東京旅遊，沒想到竟在街頭意外巧遇同樣人在當地的丹麥羽球名將安賽龍（Viktor Axelsen）！兩人昔日在球場上可是勢均力敵的死對頭，如今卻在異國街頭上演一場「命運般的重逢」，讓李宗偉開心到直接在Instagram上曬出合照，並留言寫道：「The rallies may be over, but the friendship lives on.（比賽雖已結束，但友誼長存。）」，字裡行間滿滿感性。
合照曝光 球迷卻被這細節嚇到
從李宗偉分享的照片中可以看到，他身穿綠色Polo衫，和太太黃妙珠、老友安賽龍站在東京街頭開心合影，精神狀態看起來相當不錯。不過，眼尖的網友卻發現，照片中的李宗偉身形明顯消瘦、臉頰凹陷，跟過去在球場上那個肌肉結實、叱吒風雲的模樣相比，反差相當大，也讓一票球迷看了忍不住湧入留言區，紛紛表達關心。
抗癌路走得辛苦！33次電療換來一命
其實李宗偉這幾年的身體變化，早有跡可循。他在2018年確診初期鼻咽癌，當時為了尋求最好的治療方案，二話不說遠赴台灣接受質子治療。他後來也在自己傳記電影的分享會上，親口透露那段抗癌歲月有多煎熬——前前後後總共接受了33次電療，放射線副作用讓他喉嚨內的黏膜嚴重破損，連吞一口口水都痛得要命，最後只能靠喝牛奶硬撐體力度過那段最難熬的日子。
帶著遺憾掛拍 結束19年輝煌生涯
雖然最終成功抗癌成功，但這場硬仗留下的後遺症和身體耗損，卻讓李宗偉再也無法承受高強度的訓練和比賽節奏。他最終在2019年6月忍痛宣布退役，為自己長達19年的職業生涯畫下句點，當時也讓不少球迷相當不捨。
退役後重心轉向家庭 笑容藏不住的滿足
退役之後，李宗偉把生活重心完全轉移到家庭上。從他先前父親節分享的全家福照片就能看出，他和太太、兒子們一家人感情相當融洽、幸福洋溢。雖然如今身形已經不復當年在球場上的健碩模樣，但臉上那份陪伴家人的滿足笑容，其實比什麼都更有說服力，也讓球迷看了替他感到欣慰。
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從李宗偉分享的照片中可以看到，他身穿綠色Polo衫，和太太黃妙珠、老友安賽龍站在東京街頭開心合影，精神狀態看起來相當不錯。不過，眼尖的網友卻發現，照片中的李宗偉身形明顯消瘦、臉頰凹陷，跟過去在球場上那個肌肉結實、叱吒風雲的模樣相比，反差相當大，也讓一票球迷看了忍不住湧入留言區，紛紛表達關心。
其實李宗偉這幾年的身體變化，早有跡可循。他在2018年確診初期鼻咽癌，當時為了尋求最好的治療方案，二話不說遠赴台灣接受質子治療。他後來也在自己傳記電影的分享會上，親口透露那段抗癌歲月有多煎熬——前前後後總共接受了33次電療，放射線副作用讓他喉嚨內的黏膜嚴重破損，連吞一口口水都痛得要命，最後只能靠喝牛奶硬撐體力度過那段最難熬的日子。
帶著遺憾掛拍 結束19年輝煌生涯
雖然最終成功抗癌成功，但這場硬仗留下的後遺症和身體耗損，卻讓李宗偉再也無法承受高強度的訓練和比賽節奏。他最終在2019年6月忍痛宣布退役，為自己長達19年的職業生涯畫下句點，當時也讓不少球迷相當不捨。
退役後重心轉向家庭 笑容藏不住的滿足
退役之後，李宗偉把生活重心完全轉移到家庭上。從他先前父親節分享的全家福照片就能看出，他和太太、兒子們一家人感情相當融洽、幸福洋溢。雖然如今身形已經不復當年在球場上的健碩模樣，但臉上那份陪伴家人的滿足笑容，其實比什麼都更有說服力，也讓球迷看了替他感到欣慰。