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民進黨台北市長參選人沈伯洋昨（1）晚完成《刑法總則》系列課程最後一集錄製，並表示整套課程已於YouTube免費公開，希望有需要的人都能透過課程學習、準備考試。回顧10年自己只是想讓沒有資源的人準備學習並考試，10年了終於收尾，回頭看初衷仍然沒有變，現在的自己一樣還是想著不想讓任何人孤單，想讓每一個認真討生活的人，都能少一點孤單、多一點希望，最後更引用熱血動漫《我的英雄學院》經典台詞，自嘲理想聽起來很中二，「不過個性，只要有一個就夠了！」沈伯洋表示，昨天直播錄完刑法總則最後一集，如果有需要的人，現在都可以在YT觀看整套課程。10年前自己只是想讓沒有資源的人，也能夠免費地學習、準備考試，所以開始錄一系列的刑法課程，想說至少有個聲音陪著考生們，別讓他們孤單，當時還因為這樣，在美國研究要買什麼麥克風。沈伯洋說，10年了終於收尾，關掉直播的時候，又坐在電腦前好一會兒。回頭看，初衷仍然沒有變。現在的自己一樣還是想著，不想讓任何人孤單。只是現在，想守護的不只是考生，我想讓台灣更堅韌，想讓每一個認真討生活的人，都能少一點孤單、多一點希望，「理想聽起來很中二，「不過個性，只要有一個就夠了！」