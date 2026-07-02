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▲高雄市勞工自治委員會提議高雄市政府編列各機關學校員工文康費每人每年4000元，以鼓舞員工士氣。(圖／高雄市政府勞工局提供)

▲高雄市勞工自治委員會提議高雄市政府編列各機關學校員工文康費每人每年4000元，以鼓舞員工士氣。(圖／高雄市政府勞工局提供)

▲高雄市勞工自治委員會提議高雄市政府編列各機關學校員工文康費每人每年4000元，以鼓舞員工士氣。(圖／高雄市政府勞工局提供)

高雄市長陳其邁肯定高雄市勞工自治委員會提議高雄市政府編列各機關學校員工文康費每人每年4000元，以鼓舞員工士氣之作為，一起來提升員工福祉。高雄市勞工自治委員會1日下午，在高雄市政府四維行政中心簡報室，召開高雄市勞工自治委員會第3屆第2次會議，由勞工自治委員會副主席江健興主持，有自治委員會委員與會。高雄市勞工自治委員會委員在會中提議通過高雄市政府編列各機關學校員工文康費每人每年4000元，以鼓舞員工士氣，期一起來提升員工福祉。身兼高雄市勞工自治委員會主席的高雄市長陳其邁表示，為肯定及感謝高雄市政府各局處全體員工長期的努力付出，宣布將於116年起編列員工文康活動費每人每年4000元，對象涵蓋編制內教職員工、約聘僱人員及約用人員，以鼓舞員工士氣。高雄市政府勞工局局長江健興指出，此案通過要感謝勞工委員於勞工自治委員會議中，就此議題為基層員工發聲，在全體委員及市府團隊共同努力下，終於可以付諸實現，未來也會積極爭取議會支持，一起來提升員工福祉。江健興說，高雄市政府基層員工是推動市政建設最重要的力量，在高雄市勞工自治委員會第3屆第2次會議時，勞工委員為提升員工福祉與工作士氣，提案建請市府編列各機關學校員工文康費，以倡導正當休閒、維護同仁身心健康。高雄市政府人事處人員說，該處將盤點財政狀況積極研議，如今在高雄招商有成、稅收增加，財政持續改善後，積極採納委員建言，用具體行動給予基層同仁最實質的支持，同時也彰顯勞工自治委員會帶領推動勞工政策、提升勞工安全與福祉的成效。江健興並指出，成立勞工自治委員會是市長陳其邁上任時的重要政見，自109年成立至今已邁入第6年，此期間共召開19次會議，審議71項提案，議題涵蓋職場安全健康、勞動條件、福利補助及交通改善等多元面向。高雄市長陳其邁感謝高雄市勞工自治委員會委員們持續站在第一線關心勞工福祉，讓高雄市政府的政策能精準貼近基層勞工的實際需求，未來市府團隊將持續與勞工自治委員會攜手並進，共同建構更安全、更友善、且充滿向心力的幸福勞動環境。