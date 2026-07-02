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警方：男童震驚過度無法偵訊

泰國東北部穆達漢府（Mukdahan）今（2）日發生一起重大死亡車禍，一名年僅11歲的男童，私自開走父母的皮卡貨車上路，結果失控高速撞向路邊正在進行朝聖的僧侶隊伍，當場造成8名僧侶不幸身亡、10餘人受傷，現場一片狼籍，畫面怵目驚心。綜合外媒報導，事發當時共有35名僧侶及5名世俗信徒組成朝聖隊伍，正沿著穆達漢府的一處道路進行徒步遊行與誦經。一名在車禍中死裡逃生的僧侶普拉（Phra Sompong）表示，「我當時看到一個小男孩開著一輛皮卡貨車朝我們衝過來，那時候我嘴裡還在唸著冥想心咒，然後，皮卡貨車以極快的速度、完全沒有減速地直直撞向我們」。普拉驚魂未定地說，「幸好我和另一位僧侶反應快，及時跳進路邊的草叢躲過一劫。走在最前面的幾位僧侶都躲開了，但走在後面的同伴則被撞到整個人拋飛空中」。警方表示，強大的衝擊力導致5名僧侶當場身亡，另有3名僧侶在送醫搶救後宣告不治。當地衛生部門補充，目前穆達漢醫院內仍有4名僧侶處於命危狀態，另有10人受重傷，其餘輕傷者則在持續接受治療。穆達漢府警察局長派羅（Pairoj Thaiphutra）表示，肇事駕駛是一名年僅11歲的特殊兒童。事發前，他未經父母允許，私自將家中的皮卡貨車開走，並在行駛了將近10公里後徹底失控，釀成這起悲劇。派羅表示，「我們已經扣押了肇事車輛進行鑑識，以釐清確切的機械與事故原因。目前警方尚未對任何人提起訴訟，我們已傳喚男童的父母到案，以釐清誰該承擔監護與照顧疏失的法律責任」。警方也透露，由於肇事男童目前仍處於極度驚嚇與精神混亂的狀態，警方至今無法對其進行正式訊問或製作筆錄。在佛教立國的泰國，僧侶擁有極其崇高的社會地位，這場車禍奪走多條僧侶人命，引發泰國社會高度重視。穆達漢府知事沃拉揚（Worayan Bunnarat）表示，這起不幸事件應為全泰國的交通安全敲響警鐘，「我認為所有人，特別是做父母的，必須共同負起責任，因為沒有人希望看到這樣的悲劇重演」。