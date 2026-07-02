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事後避孕藥非常規使用藥品 醫：不得已才用

食藥署6月25日依據《藥事法》第六條之一，預告修正應建立追溯或追蹤系統的藥品類別。包括Misoprostol、Levonorgestrel及Ulipristal acetate等3款口服單方劑型藥品納入管理。而對於事後避孕藥的管理，也引發各界議論。醫師指出，有個案掛了急診，說自己有吃事後避孕藥，但檢查發現懷孕，且出現子宮外孕。若對這方面的了解不夠清楚，就可能置於危險中。馬偕紀念醫院婦產部部長暨一般婦產學科主任黃建霈指出，事後避孕藥本就是應管理的藥，只是過去沒有做得很好，且本來就應是醫師處方才可以使用，有醫師處方、醫院有病歷，都可以追蹤到；若沒有追蹤，隨意購買、服用，連賣給誰都不知道。黃建霈說，有相當高比例其實都沒有去找醫師，偶爾甚至會遇到，個案掛急診後，表達自己吃了事後避孕藥，一檢查卻發現懷孕，原本以為自己沒事，卻發現竟是子宮外孕，最終連輸卵管都要切除。黃建霈提到，很多人以為吃了事後避孕藥就不會懷孕，但其實還是有可能出現懷孕，且愈晚服用效果也愈差，甚至有些人認為吃了事後避孕藥，就絕對不會懷孕，連保險套也不使用，結果傳染性病。對青少年而言，若對這方面的認識不夠清楚，就可能置於危險中。黃建霈指出，有人會作為常規用藥，以為買藥吃就沒問題。但希望事後避孕藥轉列為「指示用藥」的聲音，黃建霈認為，以過馬路為例，過馬路要走斑馬線、有紅綠燈，但若都不要，可以隨意過馬路，萬一出事怎麼辦？黃建霈指出，自由有自由的方便，全世界有許多國家都有開放，但相較其他國家，我們的就醫是方便的，費用也相對便宜許多，不像美國要看醫生那麼不方便。不過，外界也擔心，若遇到診所週休，取得藥物時間也似乎被拖延。黃建霈說明，理論上相關藥物最好48小時內使用，若週休二日有必要，醫院仍有提供相關服務，因為有緊急需求還是可以就醫，但還是要給予使用藥物的人正確觀念。黃建霈說，要避孕應常規使用避孕藥、加上保險套，事後避孕藥是不得已才在用的，而非拿來取代常規的藥品，避免暴露在更高風險中。對於3款口服單方劑型藥品納入管理，包括Misoprostol，其適應症為「胃及十二指腸潰瘍」，通常會與RU486併用；Levonorgestrel為「無事前避孕措施之緊急避孕措施」；Ulipristal acetate適應症為「無防護性交或避孕失效後120小時(5日)內的緊急避孕」。