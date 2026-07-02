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女神謝欣穎今（2）日出席品牌代言活動，日前有網友在社群平台發文爆料，指出她的前未婚夫梁士華因為四處欠債而跑路，甚至「從台灣欠到中國又跑回台灣」，對此，謝欣穎驚訝又無奈表示：「我和他已經沒有往來。」謝欣穎和前男友梁士華交往7年，小倆口一度論及婚嫁，甚至已經拍好婚紗，但在2016年底婚禮前夕，她無預警宣告分手，主因是發現男方偷吃，沒想到，近日又傳出舊愛到處欠錢被討債，甚至還扯到自己，謝欣穎說：「（與對方）10年沒有聯絡了，很久沒有往來，對我來說就是陌生人。」此外，爆料文稱謝欣穎是梁士華的「前妻」，她澄清兩人並沒有結婚，被問及交往時有沒有被梁士華借過錢，謝欣穎淡然地說：「太久了，我也忘記。」還虧對方「哇！現在他很紅」，也訝異和男方已經分手多年，居然還會被問到對方。謝欣穎和男神王柏傑交往4年也論及婚嫁，可惜在去9月分手，她表示單身一年，現在很享受一個人的生活，最重要的陪伴者就是愛犬，「現在就是很充實，幾年前我還一直在想說到底什麼叫愛自己，這幾年搞懂了，把自己需求擺第一，自己比別人更重要。」