我是廣告 請繼續往下閱讀

保險無法保障：違法載客恐遭拒賠

Uber即將在1日下午起，推動一個月的「北投短程文化體驗」，以限定期間、限定範圍方式，提供免費機車短程移動體驗選項。不過，交通部並不支持，並支持台北市府依法開罰；據悉，目前已被檢舉。交通部公共運輸及監理司司長胡廸琦提醒司機，不是只罰金，還要留意車輛牌照、駕照被吊扣等問題。胡廸琦指出，機車行駛的安全性相較於汽車確實存在風險，機車載客模式並非政府鼓勵對象。在法律裁處方面，交通部強調將採取支持台北市府依法開罰。據悉，目前已經有人提出檢舉。胡廸琦表示，針對平台業者，可按次處罰，依違規情節輕重，一般處50萬元至1,500萬元罰鍰，最重可罰至2,500萬元。另，針對機車載客駕駛人，屬於行政法上的共同參與結構，駕駛人也將面臨按罰鍰金額約為10萬元至20萬元。胡廸琦特別提醒駕駛，就算平台業者宣稱「代繳罰款」，但還需要面臨「吊扣營業車輛牌照」及「吊扣駕駛人駕照」，仍將直接影響生計、營運。交通部先前也表示，現行機車載客行為因不符合法營運態樣，依法無法投保營業用途保險，相關乘客保險及營業責任保障均無法合法適用。另保險費率係依車輛使用用途計算，自用車與營業車之風險級距及保費設計均不同，如違規從事商業載客行為，發生事故時恐遭保險公司拒賠或產生理賠爭議，駕駛及乘客均無法獲得完整保障。基於公共安全及消費者權益，政府不允許機車違法從事商業載客行為。