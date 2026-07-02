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學生曠課「不能記警告」！規定不是最近才改

▲今（2）日教育部出面解釋：「不是最近才改規定」，因為過去有學生提出訴願成功，最終讓「出缺席管理」與「學生獎懲」更加明確區分。（圖／教育部）

曠課遲到學生自行負責！教育部：老師仍可依法管教學生

▲教育部也表示，學生仍有出缺席管理、學習評量及輔導機制；依各教育階段相關規定，缺曠課可能影響學習評量、畢業資格。（圖／Pixabay）

基層老師有苦難言！桃園市近期要求各校修改校規，學生若蹺課、遲到，不能以記警告的方式懲處，引起家長、老師關注。對此，今（2）日教育部出面解釋：「不是最近才改規定」，因為過去有學生提出訴願成功，最終讓「出缺席管理」與「學生獎懲」更加明確區分。近日網路討論學生遲到、曠課不能記警告，引發各界關心，也有人擔心是不是代表「學生不用負責」、「老師不能管學生」。對此，教育部解釋，過去已有學生因曠課遭記警告提出訴願，訴願機關認為，曠課屬於出缺席管理及學習評量範疇，若再直接作為警告等獎懲事由，可能有適法疑義，並撤銷原處分。因此，在112年立法院審議《國民教育法》時，關注各校學生獎懲規定不一及部分校規有不合理懲處情形，因此要求教育部檢討學生獎懲制度，讓制度進一步明確區分「出缺席管理」與「學生獎懲」，避免同一行為重複處理。教育部表示，依母法授權，於113年訂定《國民小學及國民中學學生獎懲準則》，因此出缺勤問題「不能記警告」，並非近期才修正。教育部也表示，學生仍有出缺席管理、學習評量及輔導機制；依各教育階段相關規定，缺曠課可能影響學習評量、畢業資格。準則限制的是將出缺席直接作為警告、記過等獎懲事由，並不是取消教師的管教權。教師仍可依法採取輔導與管教措施，如：書面反省、適當的靜坐或站立反省（依各教育階段及學校規定辦理）、列入日常生活表現紀錄等，並通知家長督導、協助學生改善。不過聲明曝光後，許多基層老師也在留言區大吐苦水：「通常會遲到、曠課，不是沒有通知家長，家長也不是不知情，但就是無力管教，甚至是不願意管教」、「第一線老師真的好無力」、「教育部的解釋其實沒有真正體會到第一線老師的感受，這也是為什麼會有這麼大的反彈」。