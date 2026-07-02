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▲「青年基本法」施行後首次全國青年主管會議具有重要意義，中央將持續與地方攜手推動青年政策。（圖／屏東縣府提供）

「青年基本法」今年正式施行後，首次舉辦的「115年度全國青年事務專責單位主管會議」今（2）日起一連兩天在屏東縣登場，集結教育部、勞動部、經濟部、國家發展委員會、外交部等中央部會，以及全國22縣市青年事務主管與青年代表，共同研商青年政策發展方向，透過中央與地方交流合作，強化青年培力與公共參與。首日以「青聚屏東 共築大夢」沙龍座談揭開序幕，由教育部政務次長劉國偉、屏東縣長周春米及教育部青年發展署署長陳雪玉對談，聚焦青年職涯就業、創新創業、地方創生及國際交流四大面向，分享政策成果與推動經驗，展現中央、地方攜手打造青年友善環境的決心。周春米表示，屏東近年持續推動青年職涯探索、創業培力及公共參與，不僅開辦「屏東大店長」課程，協助青年提升經營管理能力，也活化閒置空間設置智慧農業學校、青年旅創基地及教育新創基地，並規劃於內埔設立客家青年基地，打造完善的青年創業支持系統。同時，隨著半導體產業鏈布局及國家發射場域落腳滿州，縣府積極培育科技人才，第二屆台灣盃火箭競賽將於7月下旬在旭海登場，提供青年實作與創新舞台。劉國偉表示，此次會議是「青年基本法」施行後首次召開，具有重要里程碑意義，中央將持續傾聽地方需求，攜手推動青年政策；包括青年百億圓夢計畫，今年更擴增至3,000個名額，鼓勵青年拓展國際視野、提升競爭力。會議期間除安排「青年基本法」專題報告，協助各縣市掌握法制精神與政策方向，也透過四大主題圓桌論壇交流各地青年政策亮點與實務經驗，並由屏東青年創業、地方創生團隊及排灣貝拉青少年人聲樂團展現在地青年活力，期盼凝聚共識，共同打造更完善的青年發展環境。