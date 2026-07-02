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黃立行（Stanley）從元祖嘻哈團體L.A. Boyz出道，後來以個人專輯奪下金曲獎歌王，也曾經全裸演出國片《台北晚九朝五》，但他在事業巔峰之際淡出演藝圈，與女友徐靜蕾愛情長跑約15年，感情穩定。日前有民眾在北市百貨公司買星巴克時，意外巧遇黃立行本人，兩人留下合照，網友激動誇讚：「台灣第二帥的男人，第一帥金城武！」一名網友在社群平台發文，透露在微風南山的星巴克碰到黃立行本尊，遇見好久不見的大明星，她沒有驚動其他人，偷偷地問黃立行「可以拍照嗎」，黃立行回說「可以」，照片中，黃立行戴鴨舌帽，穿著素面上衣，眼睛笑到瞇成一條線，年過半百的狀態依舊迷人帥氣。黃立行的近照曝光後，吸引高達47萬觀看次數、超過2萬名男女網友按讚，「音浪太強，不晃會被撞到地上」，「我要瘋了，我這個迷妹都生兩個了，他在那給我那麼自然地老去，還是跟年輕時沒差太多欸」、「好爽喔，他現在幾乎不曝光了」，「黃立行年輕真的帥爆，超性感」、「聽到金曲獎的Circus Monkey...很想念他欸」，「平頭第一帥」、「妳這個和中樂透沒兩樣了！」黃立行2019年參加大陸綜藝節目、擔任哥哥黃立成虛擬版權交易平台「Machi X」顧問後，近況鮮少人知，與女友過著低調的生活，他和徐靜蕾都是不婚主義，認為彼此給予對方極大信任就好，無須用法律文件證明兩人關係，親友也不催婚、催生，徐靜蕾坦承39歲曾經赴美凍卵，為以後想要生小孩時有個保障。