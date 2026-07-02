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▲今（2）日晚間一度有40輛列車誤點超過5分鐘。（圖／台鐵列車動態）

轉轍器故障列車大延誤！內壢平交道塞爆

今（2）日19時29分左右，台鐵內壢段發生轉轍器故障，導致大量列車必須停靠鶯歌等站，平交道長時間無法通行，也導致內壢中華路大塞車。到了19時48分變更單線雙向通行，但仍有超過40列次列車誤點超過5分鐘以上。今（2）日19時左右，在桃園市中壢區的內壢火車站附近要道中華路，有大量汽機車塞在路上，有民眾疑惑：「內壢火車站不知道怎麼了，火車現在整個停住」。還有受到影響的乘客反映「站到腳都麻了」、「被關在車上，卡在鶯歌20分鐘了」、「2037停在內壢站二十幾分鐘」。據「三鐵情報社：事故通報與鐵道事件平台」指出，。這起事故導致多班列車受影響，包含149次自強號停靠鶯歌等候，2037次區間快車停靠內壢等候，4027次區間快車臨時停車。不少民眾搭乘列車都受到影響，紛紛表示「南下149自強，卡在鶯歌不會動」、「1241還在鶯歌呢」。據台鐵列車動態網站顯示，目前誤點最久的車輛是第477車次的自強3000，預計晚47分鐘；一度停在內壢等候的2037次區間快車，也延誤達36分鐘，但目前已經繼續南下。