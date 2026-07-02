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三商壽第3季底併入玉山金 年底更名玉山人壽

玉山金不鼓勵高管兼職 已在籌備整合壽險利害關係人系統

玉山金控與三商美邦人壽去（2025）年11月通過雙方合意換股併購，今年1月23日臨股會也順利通過合併案，玉山金董事長黃男州今（2）日表示，三商壽預計第3季底併入玉山金，年底前更名為「玉山人壽」。至於近來外界關注金融業高管兼職議題，他說，員工兼職外部董事都要經公司同意，內部普遍不鼓勵，即便有也極少數，目前也在規畫如何將人壽相關利害關係人整合到系統中。黃男州今日出席玉山銀行與台北市立聯合醫院「金融處方箋MOU」記者會後，接受聯訪時表示，目前合併三商壽進度一切順利，案件正由金管會審核中，根據初步規劃，三商壽應該可以在今年第3季底正式併入玉山金，理論上今年底前就可更名為玉山人壽。由於目前三商壽總部在內湖，未來是否搬遷至玉山金總部，黃男州語帶保留地表示，詳細規劃留待法人說明會再向大家說明。不過，國泰金近來因銀行董座兼職申報爭議，導致投信誤踩利害關係人投資紅線，得支付近10億補償金，社會也開始關注金融業高管兼職問題。對此，黃男州說，當聽到這訊息之後，即向公司內部確認玉山金及子公司是否也有類似的狀況，金融業規定很嚴格，員工若要到外面兼任董事，都須經過公司同意。他還說，玉山內部普遍不鼓勵，即便有也是極少數，因為會有利害關係人問題，系統上必須層層勾稽，避免踩到無擔保授信等法規紅線，但若是主管家中有家族小企業、非上市櫃公司，從小就是董事，應可例外核准，只是還是要登載為利害關係人。此外，黃男州也提到，防範未然、主動申報與系統防呆是金融內控的關鍵，隨著未來三商壽將併入，玉山金已在規畫將「利害關係人申報系統」整合在一起，藉由科技與制度的雙重把關，確保金控整體的合規與資產安全。