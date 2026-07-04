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事件起因：「敖尹」是誰？

▲《戀與深空》新男主角「敖尹」宣傳影片引發爭議。（圖／《戀與深空》官網）

《戀與深空》敖尹5大爭議

▲玩家們擔憂原本的5位主角資源會被稀釋。（圖／翻攝自《戀與深空》官網）

▲乙女遊戲《戀與深空》新角色敖尹，因為私闖女性家中，還撲倒對方說「讓我探頭進去瞧瞧」等，疑似侵犯女性的劇情，掀起玩家抵制熱潮。（圖／翻攝自IG@love_deepspace_tw）

《戀與深空》官方2次道歉：反轉不推出

中國遊戲公司「疊紙」旗下著名乙女手遊《戀與深空》，近期因為第六位新男主角「敖尹」，引發巨大爭議，可以說是該遊戲有史以來最大的公關危機，目前疊紙已經宣布永久取消「敖尹」角色開發，卻引發支持「敖尹」的玩家們不滿。《NOWNEWS》整理爭議事件懶人包，從事件起因、目前進度到玩家反應，帶你一次了解。《戀與深空》官方在6月22日宣布，規劃在7月9日正式上架6.0版本「萬籟俱起」，並新增可攻略的新男主角「敖尹」，官方設定敖尹是狼人族首領、EonCore科技董事長、全新戰鬥搭檔、新戀愛陪伴系統男主角。但是新角色一公開，隨即引發玩家們大量負評。許多資深「獵人小姐」不滿，官方在宣布角色時，主線劇情對敖尹完全沒有伏筆、沒有預告、沒有任何情感鋪陳，就直接宣布他成為可攻略男主角。而且目前5位男主角的故事線都沒有完善，官方卻突然把大量資源投入第六人，讓玩家擔心，「主線更新會不會變慢」、「卡池是不是被稀釋」， 這讓許多老玩家聯想到疊紙過去在《戀與製作人》新增「凌肖」時的營運重蹈覆轍，新仇舊恨一併爆發。敖尹的角色建模公開後，外型引發極大分歧。其臉部輪廓過於硬派、身材比例過度壯碩，整體偏向歐美寫實風格，許多玩家直言，這完全不符合《戀與深空》既有的精緻乙女審美，甚至與原先5位男主角放在一起時顯得格格不入，不過也有玩家相當喜愛敖尹建模。官方釋出的敖尹預告中，不僅擅闖女主角（玩家）家中，還不顧女主掙扎，把女主抱起扔在床上，甚至有「引狼入室有什麼不好」等文案，官方當時澄清，「引狼入室」只是為了符合狼人設計的宣傳文案，後續會把敖尹宣傳改為「純愛狼王」。隨著風波延燒，有玩家發現遊戲文本中出現了「A-0731試藥紀錄」，且背景設定涉及「人體試驗」與「研究所」。這組敏感數字立刻讓部分中國玩家聯想到二戰期間，從事人體實驗的日軍「731部隊」，引發政治與歷史層面的巨大輿論風暴。官方對此緊急回應，0731只是虛構日期編號，絕無歷史影射，並坦承團隊審查考量不足，承諾盡快修改。社群開始陸續放大檢視遊戲其他內容，像是宣傳文案中出現「不要在鍋裡洗澡」等字眼，被部分網民解讀為容易聯想到香港名媛遭殺害社會刑事案件；另外關於角色的英文名與海外版設定也謠言四起，雖然官方澄清部分是過度解讀，但此時的營運團隊早已失去玩家的信任。官方在6月28日第一次公開道歉，指出敖尹是長期規劃的內容，不是突然推出的，對於其他5位男主角的開發不會受到影響；對於宣傳呈現的方式致歉，並發放深空許願券10張、極空許願券10張補償，官方強調，敖尹仍會按照原本計劃推出。眼看事件越演越烈，官方6月30日再度發出聲明，坦承沒有完全準備好就把敖尹帶到大家面前，傷害了玩家對他們的信任，宣布永久終止開發敖尹，未來不會再新增可以攻略的男主角，將全力開發5位男主角的劇情和陪伴內容。