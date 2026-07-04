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乙女遊戲不尊重女性 引爆大規模反彈

▲新男主角「敖尹」宣傳影片引爆爭議。（圖／翻攝自《戀與深空》官網）

支持者指只是遊戲 呼籲官方別雙標

知名乙女手遊《戀與深空》近期風波不斷，因為新男主角「敖尹」疑似把越界行為「浪漫化」，加上疑似辱華行為，導致玩家掀起兩派爭議。不少玩家認為敖尹的行為不尊重女性意願，讓女性玩家連在乙女遊戲中，都會感受到危險；但也有玩家認為，這只是遊戲，不應該抹殺掉他們的期待。《戀與深空》官方宣布推出新男主角「敖尹」之後，引發不小反彈聲浪，主要是宣傳影片中，敖尹不僅擅闖女主角家中，還不顧女主角掙扎，把女主角壓在草地上，更說出「引狼入室有什麼不好」，讓不少玩家認為，一個女性向遊戲居然不尊重女性，這種遊戲內容，會影響未成年女性玩家，讓她們認為這些行為沒什麼，更有女性玩家覺得喚起她被騷擾的不好回憶。有玩家表示，「如果有男生擅闖陽台，請記得先報警，這絕對不是什麼浪漫的行為」、「敖尹整個角色從推出到現在的前瞻直播，都給我一種很強烈的『直男審美』感，他一直散發出一種『你們女人不就愛我這種類型的男人嗎？』的訊號」，有玩家也用不再課金、刪除遊戲的方式來抵制。在官方宣布停止開發新男主角「敖尹」後，不少支持敖尹的玩家出面發聲，認為官方不應該只聽單方面的玩家的意見，忽略他們的心聲，指出敖尹公布之後，在線下活動、歐美地區的反應都很好，不應該說終止開發就終止開發。支持的玩家表示，「什麼擅闖民宅啦，這只是遊戲欸，拜託，如果遊戲跟現實搞不清楚的話，拜託這樣的人真的不適合玩遊戲好嗎？」「之前哥哥不是還監禁女主，給女主下藥？別那麼雙標好嗎？而且卡片也沒有說是陌生人的關係，到底是要為反對而反對嗎？」現在有不少支持敖尹的玩家，也決定用刪除遊戲方式來抵制。《戀與深空》官方現在同時得罪兩派玩家，未來是否能重新獲得玩家信任，還要看官方後續的行動。