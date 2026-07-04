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LYON 28歲老將迎戰全巴西陣容 FUR能上演黑馬傳奇？

▲北美聯賽戰隊LYON與巴西戰隊FUR，今將進行分組賽事。（圖／LoLEsports）

老對手再度碰頭 BLG、T1賽前火藥味濃

▲T1闖進分組賽後，第一個對手就是LPL賽區的BLG。（圖／LoLEsports）

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《英雄聯盟》2026 MSI 季中邀請賽，今（4）日進入正賽第二天賽程，今日賽程從上午11點開始，由經歷重組重返北美賽區的Lyon Gaming（LYON），對上全巴西陣容的FURIA（FUR）；接下來就是國際賽老對手，從入圍賽闖進分組賽事的韓國T1戰隊，與中國BLG，最終勝利會由誰拿下？電競玩家們都相當期待。身為北美 LCS 賽區第一種子的LYON，因為商標問題曾改名為Rainbow7（R7）繼續參與《英雄聯盟》賽事，直到2024年Riot重組美洲聯賽，讓 R7 重新以 LYON 參賽。LYON隊伍中，有韓國下路選手Berserker、打野Inspired，以及來自DK 二隊的年輕中路Saint。隊伍中的28歲上路Dhokla，上次世界大賽中，Dhokla抓住中國戰隊BLG Bin操作失誤，單殺Bin的雷珂煞，引發關注。LYON第一戰的對手，就是巴西CBLOL聯賽第一種子FUR，雖然FUR戰績起起伏伏，但今年他們在季後賽只在冠軍賽中掉了一個小分，展現強大宰制力，FUR也是少見的全巴西戰隊，近兩年都沒有找韓援選手。上一次是他們第一次參加MSI賽事，可惜在面對G2、GAM都是2比3落敗，這次對上LYON是否能展現出聯賽中的實力，值得期待。代表中國LPL賽區出賽的BLG戰隊，是LPL賽區的王者級別戰隊，在國際賽上的表現，受到龐大中國玩家關注，在第一場分組賽他們將和老對手、韓國戰隊T1展開激烈對決。賽前兩隊的煙硝味就很濃厚，BLG上路Bin直言，T1上路Doran在入圍賽表現很菜，認為自己可輕鬆取勝。對此，Doran也做出回擊，在闖進分組賽後直接回嗆「現在應該是時候給對方上一課了」，在正式開打前就引發滿滿話題，究竟會是Bin憑藉多年經驗碾壓Doran，還是在T1算是「新人」的Doran會占據上風，今天就能分曉。