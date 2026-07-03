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▲中聯油脂公司爆發致癌沙拉油事件（圖／讀者提供）

爭鮮發聲明：門市及相關庫存已無本次公告相關油品

▲爭鮮發表聲明，表示目前門市及相關庫存已無本次公告相關油品。（圖／爭鮮臉書）

中聯致癌沙拉油事件持續延燒，台中市追查下游業者之後，雲林縣衛生局也公布，有味王、南亞塑膠等14家業者有進貨問題油品，衛生局今（3）日針對14家業者查核，「味王」泡麵的油包也中標。另外原本被點名的連鎖壽司「爭鮮」也發布聲明，表示目前門市及相關庫存已無本次公告相關油品。衛生局食品衛生科長林小玲表示，昨天下午接獲台中市提供下游名單，其中雲林有14家，其中以味王及南亞塑膠2家進貨量最多，，因味王總公司在台北，將與台北市衛生局討論是否自主下架回收等問題。另外，台中市府原本公布下游油品流向名單中包含爭鮮壽司，業者也最新發出聲明指出，針對油品原料相關資訊，第一時間已完成內部盤點，目前門市及相關庫存已無本次公告相關油品，後續也將全力配合主管機關各項稽查及調查作業。爭鮮強調，公司始終將食品安全視為首要原則，事件發生後立即內部檢視，也將進行供應商更換作業，進一步降低風險。