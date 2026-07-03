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Gumayusi轉隊首秀登場 TSW挑戰奪冠熱門HLE

▲《英雄聯盟》2026 MSI 季中邀請賽正賽，將由韓國勁旅 HLE 對上 LCP 代表 TSW。（圖／LoL Esports Taiwan）

G2、TES宿敵再交鋒 歐中強權上演戰術博弈

▲《英雄聯盟》2026 MSI 季中邀請賽正賽，G2 與 TES 將上演經典對決。（圖／LoL Esports Taiwan）

MSI季中邀請賽賽程

2026 MSI季中邀請賽直播連結、線上看

《英雄聯盟》2026 MSI 季中邀請賽，今（3）日進入正賽階段，正賽首日將由韓國勁旅 HLE 對上 LCP 代表 TSW，本季轉戰 HLE 的明星 AD 選手 Gumayusi，也將迎來轉隊後首次國際賽亮相；隨後則由歐洲豪門 G2 與中國 LPL 強權 TES 上演宿敵對決。首場比賽將由 HLE 與 TSW 展開交鋒。HLE 集結 Zeus、Peanut、Zeka、Gumayusi 與 Delight 等明星選手，紙面戰力被視為本屆冠軍熱門之一，首戰要擊敗 TSW 應該不難，值得關注的是 Gumayusi 自離開 T1 後首度和新隊友站上國際舞台，究竟能否迅速找到節奏、展現頂尖輸出能力，將是本場最大看點。TSW 面對擁有豐富國際賽經驗的 HLE，雖然整體實力不被外界看好，但年輕選手敢打、敢衝的血性一直是這支隊伍的看點，能否從 HLE 手中偷走1分，甚至爆冷也值得注意。今天第二場比賽則是 G2 與 TES 的經典對決，兩隊近年多次在國際賽碰頭，無論是 MSI、世界大賽都留下不少精彩戰役，G2 一向以靈活多變的戰術聞名，經常透過創新 BP 與積極轉線打亂對手節奏，而 TES 則憑藉穩定的對線能力與團戰執行力，始終是 LPL 最具競爭力的隊伍之一。從風格來看，G2 若能在前中期透過快速支援與地圖交換建立優勢，將有機會壓制 TES 的發揮；反觀 TES 若能順利度過前期，進入中後期團戰後，憑藉選手個人操作與團隊默契，仍有望掌控戰局，兩隊彼此相當熟悉，也讓本場系列賽增添更多戰術博弈與心理戰意味。隨著 MSI 正賽正式開打，7月3日的兩場比賽不僅攸關晉級走向，也是提升隊伍氣勢的關鍵；「Gumayusi 的 HLE 首秀、TSW 能否寫下驚奇、G2 與 TES 的宿敵對決」，都是全球《英雄聯盟》玩家不可錯過的焦點賽事。