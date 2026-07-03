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▲現年25歲的拉辛曾是道奇農場的頂級捕手新秀，本賽季在獲得機會時表現沉穩。（圖／美聯社／達志影像）

▲25歲的羅伯萊斯基近期在道奇輪值亟需戰力時挺身而出，憑藉著犀利的球路特質繳出2.71的優異防禦率。（圖／美聯社／達志影像）

2026年大聯盟（MLB）交易大限已進入倒數一個月，連續兩年奪下世界大賽冠軍的洛杉磯道奇隊（Los Angeles Dodgers），今年將全力挑戰三連霸。美國媒體《Dodgers Way》指出憑藉著全聯盟頂尖的農場新秀深度，道奇隊勢必會在交易市場上大張旗鼓，但這也意味著制服組必須做出艱難抉擇。《Dodgers Way》預測，道奇球團總裁佛里曼（Andrew Friedman）為了換來底特律老虎王牌先發投手史庫柏（Tarik Skubal）或明尼蘇達雙城的萊恩（Joe Ryan）以補強輪值，陣中多位年輕主力與頂級新秀已被點名，其中包括了拉辛（Dalton Rushing）、羅伯萊斯基（Justin Wrobleski）等主力球員。現年25歲的拉辛曾是道奇農場的頂級捕手新秀，本賽季在獲得機會時表現沉穩，在139個打數中繳出.799的OPS（整體攻擊指數）。然而，在道奇隊已與明星捕手威爾史密斯（Will Smith）續約至2033年的情況下，雖然史密斯目前仍因頸部傷勢尚未重返棒球活動，但只要他保持健康，絕對是道奇更信任的主力本壘指揮官。這讓拉辛成為道奇爭奪斯庫伯或萊恩時，最吸睛且球隊最負擔得起的交易核心籌碼。勞爾可說是道奇隊本賽季從多倫多藍鳥隊（Toronto Blue Jays）淘來的無價寶藏。在頂替受傷的葛拉斯諾（Tyler Glasnow）與史涅爾（Blake Snell）期間，他先發5場繳出防禦率2.54的優異成績。然而，道奇隊目前已採取六人輪值，一旦球團在交易大限前成功發動大交易網羅更頂尖的王牌投手，勞爾在不轉任牛棚的前提下，極可能成為被擠出輪值的「邊緣人」。在赫南德茲（Teoscar Hernandez）傷癒歸隊進入倒數之際，目前寇爾與沃德（Ryan Ward）的左外野柏拉圖輪替雖然表現稱職，但對於一支誓言奪冠的豪門球隊來說仍顯不足。隨著戰力升級，寇爾隨時可能在球隊的戰術大限異動中，遭到捨棄或作為交易附帶籌碼。25歲的羅伯萊斯基近期在道奇輪值亟需戰力時挺身而出，憑藉著犀利的球路特質繳出2.71的優異防禦率。正因如此，像底特律老虎隊（Detroit Tigers）等兜售陣中王牌的球隊，勢必會指定要求將他納入交易包裹。雖然道奇球迷期盼能長期留住這位新星，但在全力衝擊三連霸的當下，他已被視為最能幫球隊省下其他新秀人數的「頂級交易籌碼」。