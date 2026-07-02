我是廣告 請繼續往下閱讀

印尼，兩人最終被法院判處公開鞭刑，其中女子被判鞭刑，男伴同樣遭到懲處。根據《每日郵報》報導，現場畫面顯示，女子雙膝跪地，一名戴著面罩的伊斯蘭教法警察手持鞭子，對著她的背部反覆抽打。行刑過程中，女子不斷發出痛苦尖叫，表情極度扭曲痛苦，場面相當駭人。隨著鞭刑一下接一下持續進行，女子的身體逐漸不堪負荷，最終，全身一動也不動。一旁的女性工作人員見狀立刻上前攙扶，醫護人員也隨即趕到現場檢查她的身體狀況——不過檢查的目的並非終止刑罰，而是報導指出，根據當地伊斯蘭教法的執行規定，若受刑人因身體狀況不堪負荷而中途無法繼續接受鞭刑，剩餘的刑罰，而是必須等她身體狀況恢復後，再擇期完成剩下的鞭刑次數。也就是說，即便女子當場昏倒送醫治療，等她康復後，仍然得回去把沒打完的鞭刑補齊。除了這名女子與她的男伴之外，報導也指出，當天現場因觸犯當地法律而被定罪的受刑人，同樣被公開執行鞭刑，顯示這類公開行刑在當地並非罕見個案。