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樂天桃猿9：6中信兄弟

中華職棒今（2）日正式結束上半季賽事，樂天桃猿與中信兄弟打線分別敲出16支與12支安打，樂天雖有2次失誤但馬傑森、林承飛猛打賞，陣中老大哥林泓育「鐵支」單場4安，助樂天9：6擊敗兄弟。上半季「爐主」確定是黃衫軍。⚾️7/3中職戰果：上半季賽事最終戰由中信兄弟主場交手樂天桃猿，兩隊皆派出新生代本土投手先發，兄弟先發投手伍立辰開局就有狀況，先四壞球保送林子偉上壘，被馬傑森敲一壘安打後再次投出保送，林泓育敲出長打，一棒打回3分。李勛傑再敲安追加分數，1局上樂天就先攻下4分。1局下樂天先發投手劉家翔同樣先保送張仁瑋上壘，接著遭張士綸兩分砲狙擊，樂天領先被追近至3分。不過3局上林泓育再度敲安，下一棒梁家榮擊出二壘安打再打回1分。4局下曾頌恩敲出帶有2分打點的本季首轟，兄弟將比數追到5：4，並在5局樂天將劉家翔換成林子崴後繼續展開攻勢，張仁瑋敲安、宋晟睿保送上壘，接著靠王威晨的內野安打與樂天一壘守備瑕疵跑回2分，將戰局扭轉成6：5超前。不過樂天6局上馬上反攻，何品室融、林子偉、馬傑森連續三支一壘安打將比數追平。7局上再靠林泓育、梁家榮、林承飛安打和林智平犧牲打打下2分，9局上再追加1分，終場9：6擊敗兄弟。此役樂天打線林子偉、梁家榮雙安演出，馬傑森、林承飛上演猛打賞，陣中靈魂人物林泓則「鐵支」狂敲4安，賽後獲選單場MVP。