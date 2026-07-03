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▲《英雄聯盟》2026 MSI季中邀請賽，T1 全數以直落三的壓倒性比分取勝，在總計9場的對陣中1分未失。（圖／lolesports flickr）

Bin賽前火力拉滿！Doran 霸氣回應

▲T1 上路 Doran 面對 Bin 的放話，也毫不示弱回應「要給對方上一課」。（圖／LoLEsports flickr）

▲T1 與 BLG 的宿命對決，表定將在台灣時間7月4日下午4點展開。（圖／LoLEsports）

MSI季中邀請賽賽程

2026 MSI季中邀請賽直播連結、線上看

《英雄聯盟》2026年 MSI 季中邀請賽如火如荼進行中，在剛結束的入圍賽階段，韓國 T1 戰隊展現強大宰制力，以1小分未失的完美戰績成功晉級分組賽。接下來T1將迎來真正的賽區考驗，於分組賽首輪對決中國 BLG 戰隊。賽前煙硝味十足，BLG 上路 Bin 竟誇下海口「我打 Doran 隨便打」，引起電競迷關注。回顧 T1 在 MSI 入圍賽的表現，面對 TLAW 與 KC 等隊伍，全數以直落三的壓倒性比分取勝。在總計9場的賽事中，T1 乾淨俐落地擊敗對手，然而綜觀比賽內容，T1 的團隊前期營運與戰術仍有可調整的空間，進入強度更高的分組賽後，對手將不再輕易給予失誤機會，全隊必須更加謹慎應戰。代表 LPL 賽區出戰的 BLG 戰隊，帶著極高期望來到季中賽舞台，作為當今 LPL 絕對王者，BLG 在國際賽表現始終不缺話題，此前已順利拿下初陣對抗賽及聯賽第一、第二賽季的冠軍的他們，若想完成燦金之路，必須先奪得本次季中邀請賽冠軍。這場頂尖對決的最大焦點，莫過於雙方上路選手的火熱交鋒，BLG 上路選手 Bin 日前在受訪時發下豪語，針對 T1 上路 Doran 展開猛烈心理戰。Bin 直言，出道以來只要遇到 Doran，總是能佔據優勢。他更毫不客氣地評論，「沒想到 Doran 入圍賽玩得這麼菜」，並自信認為這次交手肯定也能隨便打就能取勝。事實上，早在半個月前，Bin 就曾對外放話這次一定會贏下T1，甚至揚言遇到對手會把他們暴打一頓，面對 Bin 接二連三的言語攻勢，Doran 也沒有選擇退縮，在確定闖入分組賽後，Doran 表示已經看到 Bin 的訪問內容，並冷靜地對外回嗆，「現在應該是時候給對方上一課了。」兩位頂尖上路的隔空交火，讓 T1 與 BLG 的宿命對決期待值拉到最高點。雙方無論在個人操作還是團隊營運都充滿看頭，無疑是高度關注的電競焦點。T1 與 BLG 將在季中邀請賽分組賽第一輪碰頭，比賽時間為台灣時間7月4日下午4點。究竟是 Bin 能兌現狂言，還是 Doran 成功反擊，全球粉絲都在引頸期盼。