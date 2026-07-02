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▲李珠珢在今晚於個人社群宣布，因為要陪媽媽去大醫院看診，遺憾錯過7月18日中華職棒明星賽。（圖／截圖自李珠珢IG）

▲2026中職明星賽女孩陣容。（圖／記者林子翔攝）

中華職棒37年明星賽將於7月18日、19日盛大舉行，場上除了明星隊交手亞冠賽中華隊外，場邊應援團陣容也受到關注。Fubon Angels韓籍成員李珠珢今（2）晚在個人社群Instagram上宣布，因為要陪媽媽去醫院看診，因此將退7月18日的明星賽應援，她也期待能跟粉絲在見面會以及7月中職賽事相見。李珠珢今晚透過個人社群Instagram的限時動態，宣布退出今年中職明星賽的應援，原因是要陪媽媽去醫院看診。李珠珢在限時動態中表示，「因為（7月）18日我要陪媽媽一起去大醫院看診，所以這次很遺憾沒辦法參加明星賽了.....希望能在我們的粉絲見面會和7月的比賽時趕快見到大家。」消息一出，網友們表示能體諒李珠珢，「家人健康平安最重要。」、「希望珠媽一切平安。」、「珠珠是孝順的女兒。」、「沒關係 可以去（新莊）城堡看。」扣掉明星賽，李珠珢7月剩餘3場應援，場次分別是7月8日在新莊球場，7月28日、29日在臺北大巨蛋。雖然少了李珠珢，今年中職明星賽仍排出單日60位、2日共有120位女孩登台應援的豪華陣容，且分散在內野B1、L2以及外野B1。6月24日明星賽門票開賣，短短1小時即熱銷6.8萬張門票。其中，要價4390元的「白金特區」開賣後迅速秒殺，2390元的「精品熱區」也已全數完售，聯盟也評估是否加開外野L2看台。