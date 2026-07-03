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CoCo買一送一！西西里美式39、芒果冰沙49元

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免券39元起喝冰沙！

《名偵探柯南》聯名紙杯划算入手！新蘭黨、柯哀黨全出動

《NOWNEWS今日新聞》記者推薦，想要更划算快速收集滿全套5款紙杯，正好可趁這波買一送一、單杯下殺39元起的優惠促銷入手，多買幾杯荷包也不哭。

▲CoCo《名偵探柯南》聯名5款紙杯一次看。（圖／CoCo都可提供）

▲CoCo都可首度聯名《名偵探柯南》，全系列周邊商品7月6日開搶。（圖／CoCo都可提供）

清心福全：「頂級可可拿鐵」現折5元！7月7日世界巧克力日優惠

崙背鮮乳的苦甜奶香。



▲7月7日世界巧克力日，清心福全「頂級可可拿鐵」現折5元。（圖／清心福全提供）



CoCo都可迎接《名偵探柯南》聯名7月6日開搶，今（3）日搶先推出「飆涼真相」限時促銷優惠，foodpanda外送4大「買一送一」，全台門市免券爽喝「西西里手搗檸檬美式」特價39元、「紅柚雙響炮」特價49元、「芒果冰沙」特價49元。更划算入手聯名柯南紙杯！想要收集情侶聯名紙杯的粉絲吶喊：「喝爆新蘭了」，柯哀黨也快衝一波。CoCo都可小編說：「真相永遠只有一個！但優惠可以很多！」幫大家整理7月暑假，CoCo全台門市、foodpanda外送優惠一次看：◾️大杯「西西里手搗檸檬美式、粉角奶茶、仙草蜜、紅柚雙響炮」超划算，推薦消暑必喝無咖啡因的仙草蜜大杯2杯只要55元，平均一杯27.5元太誇張便宜耶。◾️，「飆涼真相」限時促銷優惠。CoCo聯名《名偵探柯南》這波實在太強，雖然全系列周邊商品要7月6日才開賣，但免費獲得的聯名紙杯搶先7月1日就上市，不少鐵粉已經陸續搶貨。◾️5款《名偵探柯南》聯名紙杯：柯南&小五郎、經典CP小蘭&新一、灰原哀、赤井秀一、安室透共5款設計（免費隨機）。而清心福全則是迎接7月7日世界巧克力日（World Chocolate Day），把握時間，開喝頂級可可粉搭配