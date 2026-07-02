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林榮基一生見證民主自由的可貴

賴清德臉書哀悼：他的勇氣不會消失，台灣會記得

陸委會悼念：林榮基支持民主自由的心值得國人肯定

「銅鑼灣書店」店長林榮基因癌症復發，今（2）日晚間7點1分在親友的陪伴下於台北馬偕醫院病逝，享壽70歲。總統賴清德得知後，也在臉書發文哀悼並表達不捨，強調林榮基先生的一生見證了言論自由的可貴，也承受過威權打壓帶來的恐懼與傷痛，但卻沒選擇沈默。他留下的勇氣，不會消失，台灣會繼續堅定守護民主、自由與人權。林榮基在1994年創立香港銅鑼灣書店，專門販售被中國禁止的爭議書籍，但2015年無預警停業，一度「被失蹤」，引起當時廣大媒體關注。2019年爆發反送中事件，林榮基決定流亡台灣，並以觀光、工作簽證留台。2020年在台募款成功，順利重啟「銅鑼灣書店」，雖然店面只有10坪大小，還遇到親中人士潑漆恐嚇，但林榮基說，「只要站在自由的土地上，就可以找到生活，健康與自由是最重要的事」、「盼書店的存在能帶給我城一絲希望，也時刻作為台灣人應遠離親中的警醒。」並在臉書發文透露，「我可以選擇飄飄蕩蕩度過餘生，但看書是我的最愛，販書是我所能做的事，相信書中的知識能帶我們探討現實的狀況，只有讀書，能讀懂為什麼會發生這些事。」2024年林榮基拿到台灣居留身份，但卻發現肺腺癌復發，因此2025年底開始店休，進行休養，並表示若健康狀況有改善將重新開書店。但怎麼也沒想到，癌細胞擴散到心臟，今年6月30日也就是上個月底，緊急送醫治療。7月1日陷入昏迷，2日晚間7點1分在親友的陪伴下病逝。接獲噩耗的賴總統表示，還記得當年走進在台北重新開張的「銅鑼灣書店」，和林榮基先生碰面交談。那是一個有書香，也有自由空氣的地方。他說話溫和，但眼神與信念，讓人感受到守護自由的堅定。賴清德說，林榮基先生的離開，令人悲傷；但他留下的勇氣，不會消失。台灣會記得，有一位香港書店人，曾經用最平凡也最堅定的方式，告訴我們自由多麼珍貴，也提醒我們，民主需要一代又一代人的努力守護。林榮基先生，謝謝您。請您安息。「台灣會繼續堅定守護民主、自由與人權，和所有不願向威權低頭的朋友站在一起。」林榮基病逝，陸委會也發聲明悼念，強調他熱愛台灣，支持民主自由的心，值得國人肯定。因為他在舉世震驚的香港銅鑼灣書店事件中，遭到中共長期拘留，其後毅然揭發中共惡行。歷經艱辛移居台灣，讓銅鑼灣書店在台灣重生，成為自由的象徵。陸委會也表示，後續將協助家屬與牧師黃春生處理林榮基的後事。