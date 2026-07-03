我是廣告 請繼續往下閱讀

47歲日本天后椎名林檎遭日媒爆料，疑似陷入「雙不倫」風波，小王是40歲、有著「令和領袖級天才經濟學家」之稱的成田悠輔，再加上雙方目前都仍有婚姻伴侶，並且椎名林檎過往也曾有過出軌風波，因此消息曝光後立刻引發熱烈討論。根據《Friday》報導，椎名林檎、成田悠輔被拍到多次約會，不僅在東京街頭散步、去爵士樂餐廳欣賞演出，椎名林檎巡迴演唱會期間，當天行程結束後，成田悠輔還被發現直接前往女方下榻飯店，並共度一晚。而兩人是在去年底雜誌對談結識，互動十分投緣，因此往來也越來越密切。然而這段關係卻是「雙不倫戀」，因為成田悠輔仍與大學時期認識的妻子婚姻中，雖然長年分居，但尚未離婚；椎名林檎則和導演兒玉裕一維持事實婚姻關係，兩人育有一對子女，2024年還曾被拍到一起出門，感情感覺還不錯。椎名林檎的感情世界過去就常成為焦點，她2000年介入吉他手彌吉淳二婚姻，男方離婚後兩人馬上結婚，育有一子，可惜婚姻僅維持一年便告終；離婚後，她再次介入廣告導演兒玉裕一婚姻，男方離婚後，雖然兩人未正式登記結婚，但以伴侶身分一起生活多年，並育有一對子女，如今疑似又捲入婚外情風波，讓不少日本網友直呼「歷史重演！」