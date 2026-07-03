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▲邊荷律幾乎都是以妹妹頭瀏海造型示人。（圖／翻攝自邊荷律IG@yuling34）

中華職棒中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」的韓籍成員邊荷律，自2024年來台發展後，以甜美外貌與直率個性擄獲大批粉絲。而昨（2）日晚間，她突然於Threads曬出申辦居留證拍的證件照，只見她的招牌瀏海竟全消失，變成旁分的造型，露出超精緻五官，但新造型卻讓不少粉絲認不出來，還開玩笑直呼：「妳是誰？」邊荷律昨日於Threads分享了自己為申辦居留證，而拍下的證件照，寫下：「我去拍了居留證的照片…」只見她的招牌妹妹頭瀏海變旁分，不僅讓她的鵝蛋臉與精緻五官變得更加清晰，水汪汪的大眼睛更是再度迷翻大批粉絲，讓人不敢相信這是許多人原形畢露的證件照。不過罕見掀起瀏海的邊荷律，也因為造型大改變，讓不少粉絲直呼認不出來，「⋯妳是誰？哪位？哈～」、「妳是誰？荷律呢？荷律去哪裡了？」、「第一次看到沒瀏海的樣子」、「仙女無誤，連證件照都很可愛。」邊荷律在2024年3月首度抵台發展，正式加入中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」。至今已深耕台灣2年多的她，不僅中文進步非常多，還超愛台灣美食，就連端午節也跟上台灣習俗狂吃粽子，被粉絲笑說根本變成台灣人。