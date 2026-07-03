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曾為迪士尼動畫《星際寶貝》主角「莉蘿」配音、並在《七夜怪談西洋篇》中飾演詭異女孩莎瑪拉的前童星黛薇雀絲，在2026年6月16日離世，享年35歲，法醫近日公布報告，確認死因為後天免疫缺乏症候群（AIDS，愛滋病）引起的併發症。綜合外媒報導，黛薇雀絲的死主因為愛滋病引發的自然死亡，「慢性多重物質使用」被列為重要因素，因為長期藥物依賴導致身體機能持續惡化，最終造成器官衰竭，報告也澄清，外界最初所傳的死因是腦膜炎與敗血症，但這只是她免疫系統崩潰後的併發症，而非根本死因。根據了解，黛薇雀絲在2016年碰上了一場機車事故，從那之後就開始依賴止痛藥，陷入藥物濫用問題。她的家人更透露，其實早在13歲時就有藥物依賴狀況，近年她幾乎消失於螢光幕前，生活在洛杉磯貧民區「Skid Row」，還曾在2019年因盜竊案入獄。此外，黛薇雀絲過世後爭議也沒有停止，自稱男友的羅伊赫南德茲在募資平台募款，希望爭取到一筆醫療喪葬費，但遭前經紀人駁斥，家屬表示不認識該男子，且黛薇本身在演員工會SAG的信託帳戶有足夠資金支付後事，質疑募款用途不明。