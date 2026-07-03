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▲楊丞琳之前參加《歌手2024》時，在第2集就被淘汰。（圖／楊丞琳微博）

曾沛慈日前才在中國競演類實境節目《浪姐7》（乘風2026）中拿到冠軍，近日又被瘋傳將參加音樂性質更高的歌唱節目《歌手2026》。中國知名樂評人「耳帝」還發文誇讚曾沛慈的唱功，認為她不只音色特別、技巧也非常出色，直言她比前年遭淘汰的楊丞琳更適合去參加《歌手》。《歌手2026》5月開播，參賽者庾澄慶、魏如萱、周興哲、張碧晨等知名唱將在前4集的比賽中，已陸續被淘汰，近日則傳出節目組將進行第二輪補位，找來更多歌手參戰。對此，微博有1400多萬人追蹤的樂評人「耳帝」就發文分析有可能遞補的人選。耳帝首先就點名曾沛慈，他直言：「之前曾沛慈的檔期是跟《浪姐》撞了，那麼現在隔壁結束了，是不是可以來？既能為《歌手》帶來一大波關注度與流量，而且曾沛慈唱得是真不錯的。」耳帝表示自己7年前就推薦過曾沛慈的LIVE表現，這次看了《浪姐》的直播，他更加肯定曾沛慈的唱功：「耳帝也解釋他看好曾沛慈的原因：「此前我以為她是屬於楊丞琳那一類主打音色與語感派的台式女聲，不是技巧型的，但是看了《浪姐》的直播表現，發現她不僅語感不錯，技巧也相當好。弱聲強聲都不缺，技術全面，機能也不弱，現場能飆強聲E5，現場情緒感染力很強，還很有人格魅力。」耳帝的這段分析，也引起網友共鳴，紛紛認為曾沛慈此時補位《歌手2026》是最佳選擇，電視台「芒果TV」很懂流量操作，應該不會放過這波熱潮。不過也有粉絲認為，《浪姐》的高強度拍攝已經讓曾沛慈累垮，她應該會選擇先休息一下，加上曾沛慈7月的商演時段幾乎被排滿，看起來也不像有為《歌手》留時間。另外，除了曾沛慈，耳帝認為有可能登場的補位歌手還包含中國歌手張力尹、香港歌手鄭欣宜以及馬來西亞歌手茜拉。耳帝也指出，按照過往《歌手》套路，應該還會補強新人，他覺得節目組會從斯丹曼簇、、周菲戈、李佩玲與《魔力歌先生》冠軍費宇濤中四選一。不過目前《歌手2026》並未明確釋出補人訊號，是否有機會看到曾沛慈登場，還很難說。