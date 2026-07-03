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Bora Biologics三廠整合 產能達2萬公升

打造美國在地 生物製劑製造平台

保瑞：12至18個月內整合無菌製劑能力

保瑞5月董事會通過以總交易金額1.225億美元（約新台幣39億元）收購自美國生物製藥公司MacroGenics（NASDAQ：MGNX）拆分的CDMO業務。法人指出，除了保瑞集團的生物製劑CDMO平台綜效可期，泰福生技透過此集團合作架構亦可望擺脫仰賴生物相似藥業務的現況，加速CDMO發展。保瑞收購的業務包含位於馬里蘭州洛克維爾市（下稱Rockville廠）的大分子生產廠區及在弗雷德里克（Frederick）的倉儲中心。該交易即日起正式由全資子公司Bora Biologics USA, LLC交易完成。同時，保瑞亦與MacroGenics簽訂CDMO服務合約，後續可持續為其代工。隨著本次交易完成，美國馬里蘭州Rockville廠與屬於泰福生技之加州San Diego廠，以及台灣竹北一座前期開發據點，同屬保瑞集團旗下生物製劑CDMO事業品牌Bora Biologics（保瑞生技）；合計此品牌具備20,000公升一次性生物反應器（SUB）原料藥製造產能。即日起，保瑞將委泰福生技作為Bora Biologics品牌唯一業務開發團隊，集團將統籌資源，專注於業務開發與商業執行。藉由更大的產能規模、更完整的商業化製造經驗及更豐富的法規查核實績，將加速後期臨床及商業化專案拓展，提升國際能見度。保瑞集團董事長暨執行長盛保熙表示：「隨著Bora Biologics的拓展，我們期待建立一個藥廠客戶可信賴的美國本土生物製劑製造平台，涵蓋從開發到取證後的商業化穩定供應。」盛保熙指出，保瑞近年觀察到法規與供應鏈情勢持續變動，「我們預期這樣的演進，將推動生技製藥公司日益尋求具備美國在地通過法規單位查核與市場驗證之基礎設施的製造夥伴；保瑞為滿足此需求，動用集團資源布局，打造橫跨原料藥與製劑能力、全面整合的端到端生物製劑委外代工平台，這個計畫自Rockville廠交割後正式啟動。」隨著Rockville廠的加入，Bora Biologics共支援逾4項商業化生產計畫，累計完成逾120批GMP批次，並供應全球多個主要市場，包括美國、歐盟、日本、加拿大及英國，具備整合的品管與分析能力。Bora Biologics美國生產網絡已通過五次FDA查核，其中兩次於Rockville進行，該廠並於2025年通過PMDA審查；泰福生技的加州 San Diego廠亦完成查核，兩座據點查廠結果均無缺失。整合後的平台已有支援逾33項生物藥與15項生物相似藥的成績，競爭實力大幅躍進，可為生技製藥公司建構降低海外依賴、立足美國在地的製造基礎。保瑞集團計畫於未來12至18個月內將其美國原料藥（DS）能力與既有的無菌製劑（DP）能力整合，提供全球客戶進攻美國市場從開發到商業化無縫整合的單一團隊生物藥解決方案。