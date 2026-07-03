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▲〈沒有人像我一樣〉MV找來劇中演員朱軒洋（如圖）、蒲禾菲演出。（圖／相信音樂提供）

金曲樂團宇宙人為熱播影集《欠妳的那場婚禮》量身打造主題曲〈沒有人像我一樣〉，一舉登上音樂串流平台冠軍，MV邀請到導演嚴藝文再續前緣，被視為是影集的「番外篇」，首度執導MV的她，坦言壓力爆棚，甚至因為擔心時間不夠，緊張到連廁所都不敢去，笑稱自己拍到「膀胱快爆炸」。〈沒有人像我一樣〉MV被視為《欠妳的那場婚禮》的「番外篇」，找來劇中演員朱軒洋、蒲禾菲演出，嚴藝文透露這次最大的創作巧思，就是將劇中男女主角的心境重新翻轉。她笑說其實是自己的「私心」，因為劇中這首歌原本是女主角陳立璇（蘇慧倫 飾）寫給周可傑（張孝全 飾），「拍攝期間一直覺得立璇愛得辛苦、也令人心疼，因此MV希望替她翻盤一次，讓男主角也體會那種不敢愛、只能默默暗戀的痛苦。」於是嚴藝文很任性地把男女主角在戲中的情感位置對調。除了延伸戲劇故事，宇宙人主唱小玉這次也久違挑戰帶有劇情的MV演出，他表示距離上一次拍攝有完整戲份的MV已經相隔多年，一開始難免有點生疏，「但導演很會帶戲，整體拍攝過程算是順利。」此外，導演也不斷鼓勵他，還要他把自己想像成是梁朝偉，讓小玉忍不住一邊拍、一邊默默替自己打氣：「我是梁朝偉！」相當逗趣。不過，首次執導MV的嚴藝文坦言，這次拍攝讓她壓力爆棚，「因為我這輩子還沒有拍過MV，所以開拍前非常緊張。」她透露MV必須在一天內完成所有拍攝，作業模式與影集截然不同，甚至因為擔心時間不夠，緊張到連廁所都不敢去，拍到「膀胱快爆炸」。順利完成拍攝後，嚴藝文感性表示，自己不確定未來是否還會再拍MV，這次之所以答應執導，純粹是想向宇宙人表達感謝，「謝謝他們替《欠妳的那場婚禮》做了一首這麼棒的歌，這是我身為導演最想回饋他們的一件事。」她更笑說，希望人生第一支MV能獻給宇宙人，看到歌曲與影集互相成就、宇宙人的歌受到大家喜愛，真的打從心底很開心。