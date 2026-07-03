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國民黨立委萬美玲的兒子、準備角逐桃園市議員的參選人佀（音同似）廣洋被爆出霸凌事件，萬美玲今（3）日被媒體問到此事，臭臉拒絕回應，快步踏入立法院議場。佀廣洋登記參選桃園市議員之後，隨即有多名聲稱是他國高中同學的網友指控他霸凌，曾遭佀廣洋帶頭言語羞辱，在校車上被叫「阿醜」，還曾嗆聲「你知道我媽媽是誰嗎？也有人說當年考試考不好，萬美玲直接找老師談，甚至「全校因為他重考一次」；也有人指出他在學校偷抽菸被抓，要媽媽打電話去教官室靠邀；另外也有人起底佀廣洋的小帳號，他曾經在前立委高嘉瑜稱「大罷免大成功」的貼文下，嗆「你他媽被男朋友打成弱智了嗎？」此外，佀廣洋幼稚園同學也稱，當年把白膠擠在頭上、昔日老師接受訪問指出，以前佀廣洋只要晚放學，萬美玲就打電話質問。萬美玲今在立法院議場簽到，被媒體詢問「兒子霸凌的事情被霸凌，你到現在不打算回應嗎？還是認為兒子沒有錯」，臭臉不回應，快步進入議場內。