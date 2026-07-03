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美國勞動市場傳出多空交雜的訊號，美元指數回落，一度下探100.56，目前反彈來到100.77附近。不過，由於台股再跌，新台幣兌美元今（3）日早盤也開貶，一度下探31.95元，貶值4分。美國就業數據表現兩極，美國失業率降至4.2%，比原先預期的4.3%要好，只是非農就業人口表現不佳，僅新增5.7萬人遠低於原先預期的11.4萬人，並下修上個月就業人口。也因為失業率下降來自勞動參與率降低，整體表現偏向不好，美元指數回落，一度下探100.56，目前止跌反彈一度來到100.99，隨後在100.77附近。至於亞洲主要貨幣日圓兌美元在回升至160.62後，今日早盤又一度貶破161.5，之後又回到160.91，目前在161.12附近，韓元兌美元早盤從1536.05拉回至1548.3，目前又回到1536.8盤整，離岸人民幣兌美元早盤一度貶至6.79，目前又反彈來到6.7817附近。新台幣兌美元今日早盤以31.92元、貶值1分開出，雖然盤中一度回升至31.9元，但在台股再跌之下，新台幣進一步下探31.95元，貶值4分，目前在31.935元盤整。