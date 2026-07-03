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馬來西亞柔佛州豐盛港縣，本週發生一起令人心碎的悲劇，1頭野生小象不幸被車撞死，母象徹夜守護孩子遺體至天亮，中途一度憤怒襲擊路過的車輛，導致交通一度中​​斷。根據馬來西亞《中國報》報導，事發在1日凌晨，豐盛港縣尼達墾殖區（FELDA Nitar）往居鑾縣加亨路段，一輛轎車不慎撞斃一隻小野象，隨後失控翻落5公尺深的山坡。31歲的男司機全身多處受傷，雙腿還被變形車體夾住，當地警消人員需鋸開車體才能將他送醫。而母象則因痛失愛子，一直守候在小象遺體旁邊，一度攻擊路過車輛，甚至在面對動保局人員驅趕時，也發狂似的展開反擊，所幸未釀成進一步傷亡。經過努力，柔佛州野生動物保護及國家公園局（PERHILITAN），終於將母象遷至安全區域，並妥善處理、埋葬小象遺體。柔佛州看守衛生及環境委員會主席林添順也呼籲用路人，行經野生動物棲息地、特別是晚上時，務必要更謹慎的駕駛，以免發生危險。