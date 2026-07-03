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中醫診所突公告「院長過世」！在地病患震驚：不敢相信

本診所負責人徐榮澤院長已辭世，宣布昱榮中醫診所即日起停止營業。

▲昱榮中醫診所徐榮澤院長傳出離世消息，診所宣布即日起停業，讓在地一票病患感到不捨。（圖／昱榮中醫診所臉書）

▲昱榮中醫診所徐榮澤院長生前以針灸、車禍復健及各類慢性病調理見長，行醫多年幫助過許多病患，被評價醫術精湛、待人親切。（圖／昱榮中醫診所臉書）

昱榮中醫診所4.9顆星高評價！名醫徐榮澤行醫多年離世

▲昱榮中醫診所位於屏東縣屏東市永城里勝利路，在Google地圖評價上，擁有高達4.9顆星高分，但診所狀態已顯示「永久歇業」。（圖／Google地圖）

昱榮中醫診所在屏東縣頗具盛名，深耕在地多年服務許多民眾，在Google地圖擁有4.9顆星高評價。，也有病患悲痛哀悼「謝謝醫生，醫術精湛猶如華佗再世，一路好走」。位於屏東縣的昱榮中醫診所深耕在地多年，但診所於7月1日在臉書粉專突然公告停業消息，表示診所在文中感謝大眾多年信任，「能夠守護大家的健康，是我們始終珍惜並深深感恩的緣分。」昱榮中醫診所強調，有關精油敷貼等自費項目退費事宜，目前正陸續整理相關資料，待作業完成後，將擇期通知退費事宜，敬請留意本診所臉書粉絲專頁公告及電話通知。診所停止營業消息曝光後，瞬間引發在地人不捨留言「聽到這訊息真的無法接受，祈願您回到光中好好靜修」、「天啊…太突然了吧！」、「怎麼會這樣，那麼好的一個醫師」，甚至有多年病患與家屬難受直呼「我沒辦法接受這個結果！十幾年了，像朋友一樣的存在」、「徐醫師一路好走，謝謝您總是親切的幫家父看診」。據了解，昱榮中醫診所位於屏東縣屏東市永城里勝利路，長年服務在地患者，並在屏東頗負盛名。根據Google地圖評價，其擁有高達4.9顆星高分，但診所狀態已顯示「永久歇業」。昱榮中醫診所徐榮澤院長生前以針灸、車禍復健及各類慢性病調理見長，行醫多年幫助過許多病患，被評價醫術精湛、待人親切，更與病人間建立良好醫病情誼，但隨著徐榮澤院長離世，診所也將永久歇業，不過院長生前的付出，將深深留在病患與家屬心中。