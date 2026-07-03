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民進黨立委林宜瑾涉嫌以人頭詐領助理費新台幣1412萬餘元，台南地方法院昨判刑7年，褫奪公權4年，全案可上訴。對此，台南民進黨立委林俊憲今（3）日認為，林案被判這麼重，且無法緩刑，但仍尊重司法；至於是否影響未來民進黨選舉布局，林也坦言，當然會。林俊憲表示，林宜瑾在案件審理過程中有認罪，且有繳回相關金額，「還判那麼重，且完全沒有緩刑機會」，但仍尊重司法；他提到，林宜瑾已說要上訴，這是林的權利，就看二審如何判定定；至於是否會影響民進黨未來在台南的布局，林俊憲直言，當然會，但還是先打贏2026的選舉再說。台南地院今天宣判，林宜瑾共同犯利用職務機會詐取財物罪共6罪，各處有期徒刑3年8月（3罪）、4年6月（3罪），均褫奪公權4年（6罪），應執行刑7年，褫奪公權4年，扣案犯罪所得1412萬7388元沒收；對此，林宜瑾表示，將上訴，爭取合理的裁判結果，待收到判決書後，會再與律師討論細節，並視情況對外說明。